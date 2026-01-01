Paigaldage Lychee ühe klõpsuga.
Isemajutatav fotohaldusplatvorm albumite korralduse, jagamise juhtimise ja metaandmetundliku sirvimisega, mis on loodud tõsistele fotograafidele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Lychee
Lychee on lihvitud avatud lähtekoodiga fotohaldussüsteem, mis muudab iga pildikausta kaunilt esitletud veebigaleriiks. See indekseerib EXIF- ja IPTC-metaandmeid, genereerib tundlikke pisipilte, korraldab fotosid pesastatud albumitesse ning pakub avalikku, parooliga kaitstud ja privaatset jagamist üksikute albumite või üksikute fotode jaoks — kõik see on toetatud puhta, mobiilisõbraliku veebiliidesega.
Lychee isemajutamine oma VPS-is hoiab täisresolutsiooniga originaale, asukohaandmeid ja vaatamisajalugu infrastruktuuris, mida sa kontrollid, selle asemel, et anda need kolmanda osapoole fotoplatvormile. Rakendus toetab taustsüsteemidena MySQL-i, MariaDB-d, PostgreSQL-i või SQLite-i ning integreerub puhtalt objektisalvestuse, LDAP-i ja OAuth-teenusepakkujatega — muutes selle võrdselt sobivaks isiklikuks fotoarhiiviks või väikese meeskonna jagatud teegiks.
Lychee peamised omadused
Pesastatud albumi hierarhia
Korralda fotosid albumitesse ja alamalbumitesse lohista ja paiguta ümberjärjestamise, kaanepildi valiku ja albumipõhiste jagamiskontrollidega.
EXIF ja IPTC metaandmed
Kaamera, objektiivi, särituse, GPS-i ja IPTC siltide automaatne eraldamine, nii et albumeid saab otsida ja filtreerida kaamera korpuse, fookuskauguse või asukoha järgi.
Täpsemad jagamisseaded
Tee albumid avalikuks, parooliga kaitstuks või ainult kutsetega ligipääsetavaks ning loo jagamislingid albumi või foto kohta, ilma et paljastaksid ülejäänud oma teeki.
RAW ja HEIC tugi
RAW- ja HEIC-vormingute loomulik käsitlus koos JPEG-i, PNG ja videoga — Lychee transkodeerib veebi jaoks, säilitades algse faili.
OAuth ja LDAP sisselogimine
Ühendu olemasolevate identiteedipakkujatega, sealhulgas Google'i, GitHubi ja mis tahes LDAP-kataloogiga, et kaastöötajad saaksid sisse logida oma olemasolevate mandaatidega.
Objektihoidla taustaprogramm
Soovi korral salvesta fotod S3-ühilduvasse objektisalvestusse, et laiendada oma teeki kohalikust kettast kaugemale, säilitades samal ajal sama kasutajakogemuse.
Miks kasutada Lychee Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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