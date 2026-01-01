Lychee on lihvitud avatud lähtekoodiga fotohaldussüsteem, mis muudab iga pildikausta kaunilt esitletud veebigaleriiks. See indekseerib EXIF- ja IPTC-metaandmeid, genereerib tundlikke pisipilte, korraldab fotosid pesastatud albumitesse ning pakub avalikku, parooliga kaitstud ja privaatset jagamist üksikute albumite või üksikute fotode jaoks — kõik see on toetatud puhta, mobiilisõbraliku veebiliidesega.

Lychee isemajutamine oma VPS-is hoiab täisresolutsiooniga originaale, asukohaandmeid ja vaatamisajalugu infrastruktuuris, mida sa kontrollid, selle asemel, et anda need kolmanda osapoole fotoplatvormile. Rakendus toetab taustsüsteemidena MySQL-i, MariaDB-d, PostgreSQL-i või SQLite-i ning integreerub puhtalt objektisalvestuse, LDAP-i ja OAuth-teenusepakkujatega — muutes selle võrdselt sobivaks isiklikuks fotoarhiiviks või väikese meeskonna jagatud teegiks.