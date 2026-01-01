Keycloak on järeleproovitud avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldusplatvorm, mis on arendatud Red Hati poolt ja vastu võetud CNCF-i. See haldab ühekordset sisselogimist, mitmefaktorilist autentimist, sotsiaalset sisselogimist, LDAP/Active Directory föderatsiooni ja rollipõhist juurdepääsukontrolli — kõrvaldades vajaduse luua kohandatud autentimissüsteeme iga rakenduse jaoks, mille sa juurutad.

Keycloaki ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse tundlike kasutajatunnuste ja seansiandmete üle, vältides samal ajal pilve IAM-teenuste kasutajapõhist hinnastamist. See juurutus kasutab PostgreSQL-i tootmiskvaliteediga püsivuse tagamiseks, muutes selle sobivaks tegelike töökoormuste kaitsmiseks esimesest päevast alates.