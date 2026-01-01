Keycloaki ühe klõpsuga paigaldamine.
Ettevõttetasemel avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldus SSO, OAuth2 ja SAML toega.
Valige VPS-pakett Keycloak jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Keycloak
Keycloak on järeleproovitud avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldusplatvorm, mis on arendatud Red Hati poolt ja vastu võetud CNCF-i. See haldab ühekordset sisselogimist, mitmefaktorilist autentimist, sotsiaalset sisselogimist, LDAP/Active Directory föderatsiooni ja rollipõhist juurdepääsukontrolli — kõrvaldades vajaduse luua kohandatud autentimissüsteeme iga rakenduse jaoks, mille sa juurutad.
Keycloaki ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse tundlike kasutajatunnuste ja seansiandmete üle, vältides samal ajal pilve IAM-teenuste kasutajapõhist hinnastamist. See juurutus kasutab PostgreSQL-i tootmiskvaliteediga püsivuse tagamiseks, muutes selle sobivaks tegelike töökoormuste kaitsmiseks esimesest päevast alates.
Keycloak peamised omadused
Ühtne sisselogimine
Lase kasutajatel autentida üks kord ja pääseda ligi kõikidele ühendatud rakendustele ilma mandaate uuesti sisestamata, vähendades hõõrdumist ja parandades turvalisust.
Mitmefaktoriline autentimine
Lisa OTP, WebAuthn ja kohandatud autentijad mis tahes sisselogimisvoogu oma rakendusi muutmata.
Identiteedivahendus
Delegeeri autentimine Google'ile, GitHubile, Azure AD-le või mis tahes OIDC/SAML-i pakkujale, hoides samal ajal oma kasutajaandmebaasi tsentraalsena.
Kasutajate föderatsioon
Sünkroonige ja autentige kasutajaid olemasolevatest LDAP- või Active Directory serveritest, kataloogi migreerimata.
Täpne autoriseerimine
Määratle rollid, rühmad ja ressursitaseme õigused mitme isoleeritud valdkonna vahel mitme rentnikuga juurutuste jaoks.
Miks kasutada Keycloak Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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