Juuruta Mathesar ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga tabelarvutustiilis liides PostgreSQL andmebaaside uurimiseks ja muutmiseks ilma SQL-i kirjutamata.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mathesar
Mathesar on avatud lähtekoodiga veebirakendus, mis pakub tabelarvutiprogrammi-laadset liidest mis tahes PostgreSQL andmebaasile. Selle asemel, et asendada sinu andmebaasi, ühendub see otse, kasutades PostgreSQL-i loomulikke rolle ja õigusi, nii et iga kasutaja näeb täpselt neid andmeid, millele tal on juurdepääsuloa — ilma eraldi identiteedikihita.
Mathesari ise majutamine hoiab sinu andmed sinu kontrolli all, andes samal ajal mittetehnilistele meeskonnaliikmetele võimaluse päringuid teha, filtreerida ja kirjeid redigeerida tuttava ruudustikuliidese kaudu. Arendajad säilitavad täieliku juurdepääsu alusandmebaasi Postgres skeemile, mis tähendab, et Mathesar töötab sinu olemasolevate tööriistadega koos, mitte ei asenda neid.
Mathesar peamised omadused
Tabelarvutuse stiilis redigeerimine
Sirvi, filtreeri, sorteeri ja redigeeri ridu mis tahes tabelis tuttava ruudustiku kaudu — SQL-i ega andmebaasiklienti pole vaja.
Visuaalne päringu koostaja
Koosta päringuid liidete, koondamiste ja filtritega punkt-ja-kliki liidese kaudu, mis püsib sünkroonis sinu Postgresi skeemiga.
Sisseehitatud juurdepääsukontroll
Mathesar kasutab tõelisi PostgreSQL-i rolle ja õigusi, nii et see, mida kasutajad näevad ja muuta saavad, on alati reguleeritud teie andmebaasi enda turvareeglitega.
CSV importimine ja eksportimine
Laadi CSV- või TSV-failid otse tabelitesse või ekspordi mis tahes vaade arvutustabelisse võrguühenduseta analüüsimiseks.
Jagatavad andmevormid
Loo lihtsaid sisestusvorme, mis võimaldavad kaastöötajatel tabelisse ridu lisada, ilma tervet andmebaasi liidest paljastamata.
Miks kasutada Mathesar Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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