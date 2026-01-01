Mathesar on avatud lähtekoodiga veebirakendus, mis pakub tabelarvutiprogrammi-laadset liidest mis tahes PostgreSQL andmebaasile. Selle asemel, et asendada sinu andmebaasi, ühendub see otse, kasutades PostgreSQL-i loomulikke rolle ja õigusi, nii et iga kasutaja näeb täpselt neid andmeid, millele tal on juurdepääsuloa — ilma eraldi identiteedikihita.

Mathesari ise majutamine hoiab sinu andmed sinu kontrolli all, andes samal ajal mittetehnilistele meeskonnaliikmetele võimaluse päringuid teha, filtreerida ja kirjeid redigeerida tuttava ruudustikuliidese kaudu. Arendajad säilitavad täieliku juurdepääsu alusandmebaasi Postgres skeemile, mis tähendab, et Mathesar töötab sinu olemasolevate tööriistadega koos, mitte ei asenda neid.