REDAXO on avatud lähtekoodiga PHP sisuhaldussüsteem, mis on loodud alates 2004. aastast ja annab arendajatele täieliku kontrolli veebisaidi väljundi üle. Erinevalt jäiga HTML-struktuuriga sisuhaldussüsteemidest võimaldab REDAXO sul luua kohandatud mooduleid, mis määravad täpselt, kuidas sisu sisestatakse ja kuvatakse — alates minimaalsetest maandumislehtedest kuni suurte mitmekeelsete portaalideni.

REDAXO ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sa omad oma sisu, andmeid ja kohandusi ilma platvormitasude või müüjapiiranguteta. See mall ühendab REDAXO MariaDB 10.11-ga ja installib sisuhaldussüsteemi automaatselt esimesel käivitamisel, nii et saad kohe sisse logida administraatoripaneeli ja alustada ehitamist.