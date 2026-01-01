Juuruta REDAXO ühe klõpsuga paigaldusega.
Paindlik avatud lähtekoodiga PHP sisuhaldussüsteem, mis annab arendajatele täieliku kontrolli veebilehe väljundkoodi üle nii lihtsate veebilehtede kui ka keerukate portaalide jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada REDAXO
REDAXO on avatud lähtekoodiga PHP sisuhaldussüsteem, mis on loodud alates 2004. aastast ja annab arendajatele täieliku kontrolli veebisaidi väljundi üle. Erinevalt jäiga HTML-struktuuriga sisuhaldussüsteemidest võimaldab REDAXO sul luua kohandatud mooduleid, mis määravad täpselt, kuidas sisu sisestatakse ja kuvatakse — alates minimaalsetest maandumislehtedest kuni suurte mitmekeelsete portaalideni.
REDAXO ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sa omad oma sisu, andmeid ja kohandusi ilma platvormitasude või müüjapiiranguteta. See mall ühendab REDAXO MariaDB 10.11-ga ja installib sisuhaldussüsteemi automaatselt esimesel käivitamisel, nii et saad kohe sisse logida administraatoripaneeli ja alustada ehitamist.
REDAXO peamised omadused
Kohandatud sisu moodulid
Loo korduvkasutatavaid sisumooduleid, mis kontrollivad täpselt, kuidas toimetajad andmeid sisestavad ja kuidas neid andmeid HTML-is kuvatakse — ilma raamistiku piiranguteta.
Täielik väljundi kontroll
REDAXO ei sea mingeid struktuurseid piiranguid sinu märgistusele, võimaldades arendajatel luua puhast, semantilist HTML-i, mis on kohandatud igale projektile.
Mitmekeelne tugi
Halda sisu mitmes keeles sisseehitatud clang-toega, muutes REDAXO loomulikuks valikuks rahvusvahelistele ja piirkondlikele veebisaitidele.
Lisa ökosüsteem
Laienda REDAXO-t rikkaliku kogukonna lisandmoodulite ökosüsteemi abil, mis hõlmavad meediumihaldust, SEO-d, vorme, autentimist ja palju muud.
Paindlik mallisüsteem
Määratle korduvkasutatavad lehe mallid ja paigutused PHP-s, andes esiotsa arendajatele vabaduse projekte struktureerida nii, nagu nad sobivaks peavad.
Miks kasutada REDAXO Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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