SFTPGo on täisfunktsionaalne, avatud lähtekoodiga failiedastusserver, mis on ehitatud sündmustepõhise arhitektuuri ümber. See toetab mitut protokolli ühest juurutusest — SFTP, FTPS, WebDAV ja HTTP/HTTPS — koos mitme salvestusruumi taustsüsteemiga, sealhulgas kohalikud failisüsteemid, Amazon S3, Google Cloud Storage ja Azure Blob Storage. Sisseehitatud WebAdmini liides annab administraatoritele täieliku kontrolli kasutajate, gruppide, kvootide ja juurdepääsupoliitikate üle, samal ajal kui WebClienti liides võimaldab lõppkasutajatel hallata oma faile otse brauseris ilma lisatarkvarata.

SFTPGo ise majutamine oma VPS-is hoiab failiedastuse infrastruktuuri sinu kontrolli all. Sina määrad säilituspoliitikad, juurdepääsureeglid ja salvestusruumi taustsüsteemid — ilma kasutajapõhiste tasudeta, kasutuspiiranguteta ja ilma, et andmed lahkuksid sinu infrastruktuurist.