Juuruta SFTPGo ühe klõpsuga paigaldusega.
Täisfunktsionaalne, sündmustepõhine failiedastusserver, mis toetab SFTP-d, FTP-d, WebDAV-i ja HTTP-d ning sisaldab sisseehitatud veebipõhist haldusliidest.
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Millega saab ehitada SFTPGo
SFTPGo on täisfunktsionaalne, avatud lähtekoodiga failiedastusserver, mis on ehitatud sündmustepõhise arhitektuuri ümber. See toetab mitut protokolli ühest juurutusest — SFTP, FTPS, WebDAV ja HTTP/HTTPS — koos mitme salvestusruumi taustsüsteemiga, sealhulgas kohalikud failisüsteemid, Amazon S3, Google Cloud Storage ja Azure Blob Storage. Sisseehitatud WebAdmini liides annab administraatoritele täieliku kontrolli kasutajate, gruppide, kvootide ja juurdepääsupoliitikate üle, samal ajal kui WebClienti liides võimaldab lõppkasutajatel hallata oma faile otse brauseris ilma lisatarkvarata.
SFTPGo ise majutamine oma VPS-is hoiab failiedastuse infrastruktuuri sinu kontrolli all. Sina määrad säilituspoliitikad, juurdepääsureeglid ja salvestusruumi taustsüsteemid — ilma kasutajapõhiste tasudeta, kasutuspiiranguteta ja ilma, et andmed lahkuksid sinu infrastruktuurist.
SFTPGo peamised omadused
Mitme protokolli tugi
SFTP, FTPS, WebDAV ja HTTP/HTTPS, mida kõiki pakutakse ühest serverist, nii et mis tahes standardprotokolliga ühenduvad kliendid on toetatud ilma lisajuurutusteta.
Veebihaldus
Täielik brauseripõhine WebAdmini liides kasutajate, gruppide, kaustade, kvootide ja sündmusreeglite haldamiseks ilma käsurea ligipääsuta.
Mitmed salvestustaustaprogrammid
Ühenda kohaliku salvestusruumiga, Amazon S3-ga, Google Cloud Storage'iga, Azure Blob Storage'iga või kaugete SFTP-serveritega ja esita need kasutajatele ühtse kataloogipuuna.
Sündmustepõhine automaatika
Määra reeglid, mis käivitavad veebihaagid, e-posti teavitused või kohandatud skriptid failisündmuste korral, nagu üleslaadimised, allalaadimised või kustutamised.
Kasutajapõhised kvoodid
Rakenda sõltumatud salvestusruumi ja ribalaiuse piirangud kasutaja või kausta kohta, et vältida ühegi konto liigset ressursside tarbimist.
Kahefaktoriline autentimine
TOTP-põhine 2FA nii administraatori kui ka lõppkasutaja kontodele lisab kriitilise kaitsekihi volitamata juurdepääsu vastu.
Miks kasutada SFTPGo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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