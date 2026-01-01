Juuruta WatchState ühe klõpsu paigaldusega.
Oma serveris majutatav sünkroonimismootor, mis hoiab vaatamisajaloo sünkroonis Plexi, Jellyfini ja Emby taustasüsteemide vahel.
Valige VPS-pakett WatchState jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WatchState
WatchState on avatud lähtekoodiga tööriist, mis on loodud majapidamistele, kus töötab rohkem kui üks meediaserver. Selle asemel, et toetuda Traktile või teistele kolmandate osapoolte teenustele, suhtleb see otse Plexi, Jellyfini ja Emby API-dega, et hoida esitusolekud, jätkamiskohad ja vaatamisajalugu järjepidevana kõigis ühendatud taustasüsteemides.
WatchState'i ise majutamine oma VPS-is hoiab konto märgid, vaatamisandmed ja veebihaagi liikluse täielikult sinu kontrolli all. Konteiner sisaldab veebiliidest taustasüsteemide lisamiseks, toetab mitu-mitmele või ühesuunalist sünkroonimist ning ühendab ajastatud importimised reaalajas veebihaagi sündmustega, nii et muudatused levivad sekunditega.
WatchState peamised omadused
Mitme taustaprogrammi sünkroonimine
Sünkroniseeri vaatamisolek mitmest mitmesse või ühesuunaliselt üle Plexi, Jellyfini ja Emby serverite ühelt juhtpaneelilt.
Webhooki-põhised uuendused
Võta vastu esitamise, peatamise ja scrobble'i sündmused otse igast taustasüsteemist, nii et vaatamisajalugu levib sekunditega, skannimist ootamata.
Mitme kasutaja identiteedid
Kaardista mitu kasutajat erinevate serverite vahel jagatud identiteetidele ja hoia iga pereliige sünkroonis ilma ajalugusid ristamata.
Kaasaskantavad varukoopiad
Ekspordi iga taustasüsteemi kogu mängu olek kaasaskantavasse vormingusse, mida saad hiljem taastada või teise serverisse üle viia.
Teegi paarsuse kontrollid
Tuvasta sobimatud, ebakõlalised või aegunud kirjed ja too esile erinevused taustsüsteemide vahel, et saaksid parandada metaandmeid enne, kui need põhjustavad sünkroonimiskonflikte.
Tee sobitamine
Sobita üksusi ühiste meediumiteede järgi, kui välised ID-d puuduvad või on ebausaldusväärsed, ideaalne teekidele, mis on jaotatud mitme taustasüsteemi vahel.
Miks kasutada WatchState Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.