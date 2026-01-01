WatchState on avatud lähtekoodiga tööriist, mis on loodud majapidamistele, kus töötab rohkem kui üks meediaserver. Selle asemel, et toetuda Traktile või teistele kolmandate osapoolte teenustele, suhtleb see otse Plexi, Jellyfini ja Emby API-dega, et hoida esitusolekud, jätkamiskohad ja vaatamisajalugu järjepidevana kõigis ühendatud taustasüsteemides.

WatchState'i ise majutamine oma VPS-is hoiab konto märgid, vaatamisandmed ja veebihaagi liikluse täielikult sinu kontrolli all. Konteiner sisaldab veebiliidest taustasüsteemide lisamiseks, toetab mitu-mitmele või ühesuunalist sünkroonimist ning ühendab ajastatud importimised reaalajas veebihaagi sündmustega, nii et muudatused levivad sekunditega.