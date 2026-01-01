Fenrus on ise majutatud isiklik juhtpaneel, mis asendab sinu brauseri uue vahelehe täielikult kohandatava kodulehega. Korralda lingid ja rakendused rühmadesse, kasuta nutikaid rakenduse vidinaid, mis tõmbavad reaalajas andmeid teenustest nagu Sonarr, Radarr ja Jellyfin, ning konfigureeri mitu otsingumootorit klaviatuuri otseteedega. Kõik sinu isiklikud rakendused ja sageli külastatavad saidid on ühelt privaatselt lehelt koheselt nähtavad.

Kuna Fenrus töötab täielikult sinu enda VPS-is, ei jagata ühtegi sinu rakenduse URL-i, kasutusmustrit ega konfigureeritud teenust kolmandate osapoolte juhtpaneeli teenustega. Andmed salvestatakse kergesse LiteDB faili, mis tähendab, et pole vaja hallata välist andmebaasi — seadistamine võtab sekundeid ja kogu konfiguratsioon sisaldub ühes mahus.