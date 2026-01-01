Juuruta Fenrus ühe klõpsuga paigaldusega.
Isiklik avaleht ja juhtpaneel kiireks juurdepääsuks sinu rakendustele, saitidele ja teenustele nutikate rakendusevidinate ja kohandatud otsingumootoritega.
Valige VPS-pakett Fenrus jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Fenrus
Fenrus on ise majutatud isiklik juhtpaneel, mis asendab sinu brauseri uue vahelehe täielikult kohandatava kodulehega. Korralda lingid ja rakendused rühmadesse, kasuta nutikaid rakenduse vidinaid, mis tõmbavad reaalajas andmeid teenustest nagu Sonarr, Radarr ja Jellyfin, ning konfigureeri mitu otsingumootorit klaviatuuri otseteedega. Kõik sinu isiklikud rakendused ja sageli külastatavad saidid on ühelt privaatselt lehelt koheselt nähtavad.
Kuna Fenrus töötab täielikult sinu enda VPS-is, ei jagata ühtegi sinu rakenduse URL-i, kasutusmustrit ega konfigureeritud teenust kolmandate osapoolte juhtpaneeli teenustega. Andmed salvestatakse kergesse LiteDB faili, mis tähendab, et pole vaja hallata välist andmebaasi — seadistamine võtab sekundeid ja kogu konfiguratsioon sisaldub ühes mahus.
Fenrus peamised omadused
Nutikad rakenduse vidinad
Ühenda teenused nagu Sonarr, Radarr, Jellyfin ja teised, et kuvada reaalajas olekut, loendusi ja tegevusandmeid otse oma juhtpaneeli paanidel.
Kohandatud otsingumootorid
Lisa mis tahes otsingumootor URL-mustri ja kiirklahviga, seejärel vaheta Google'i, DuckDuckGo või oma Searxi eksemplari vahel ühe klahvivajutusega.
Korraldatud rakenduste rühmad
Korralda lingid ja rakendused nimetatud rühmadesse, et hoida töörakendused, meediateenused, koduautomaatika ja isiklikud saidid puhtalt eraldatuna.
Mitme kasutaja tugi
Igal kasutajal on iseseisev armatuurlaua seadistus, nii et igaüks leibkonnas või meeskonnas saab säilitada oma paigutuse ja rakenduste nimekirja.
Automaatsed favikoonid
Fenrus toob automaatselt faviconid linkidele, millel pole kohandatud ikooni konfigureeritud, hoides sinu armatuurlaua visuaalselt korras ilma käsitsitööta.
Null väline andmebaas
Kogu konfiguratsioon on salvestatud ühes LiteDB failis — PostgreSQL-i ega MySQL-i pole vaja, muutes varukoopiate tegemise ja migratsioonid lihtsaks failikopeerimiseks.
Miks kasutada Fenrus Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.