Juuruta Livebook ühe klõpsuga paigaldusena.
Interaktiivsed, koostööl põhinevad Elixiri märkmikud andmeteaduse, automatiseerimise ja reaalajas koodi uurimiseks.
Valige VPS-pakett Livebook jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Livebook
Livebook on avatud lähtekoodiga veebirakendus koostööl põhinevate, reprodutseeritavate Elixiri märkmike kirjutamiseks. Spetsiaalselt BEAM-i ökosüsteemi jaoks loodud, see ühendab reaalajas koodi käivitamise, rikkalikud andmete visualiseerimised ja reaalajas mitme mängijaga redigeerimise ühes brauseripõhises liideses. Erinevalt üldotstarbelistest märkmikukeskkondadest on Livebook sügavalt integreeritud Elixiri samaaegsuse mudeliga ja loob märkmikke, mis on loodud töötama identselt kõigis seanssides ja masinates.
Livebooki ise majutamine VPS-is hoiab sinu märkmikud, andmetorud ja masinõppe eksperimendid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — ilma märkmiku suuruse piiranguteta, kasutusmaksuvabalt ja ilma, et kolmanda osapoole pilveteenus sinu koodi või andmeid käitleks.
Livebook peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitu kasutajat saavad sama märkmikku samaaegselt redigeerida reaalajas kursori jälgimise ja konfliktivaba koostööl põhineva redigeerimisega.
Nutikad rakud
Valmis lahtritüübid automatiseerivad SQL-päringuid, HTTP-päringuid, failide lugemist ja diagrammide loomist ilma korduvat tüüpkoodi kirjutamata.
ML ja andmetöövoogud
Natiivne integratsioon Nx-i, Exploreri ja Kinoga võimaldab numbrilisi arvutusi, andmeraamistikke ja rikkalikke visualiseeringuid otse märkmikutes.
Märkmikrakenduse juurutamine
Avalda mis tahes märkmik iseseisva interaktiivse veebirakendusena, mida lõppkasutajad saavad käivitada ilma otsese juurdepääsuta Livebooki liidesele.
Vaikimisi reprodutseeritav
Märkmikud salvestavad kõik sõltuvused ja käitusaja väärtused faili endasse, tagades ühtlased tulemused erinevates masinates ja juurutustes.
Miks kasutada Livebook Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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