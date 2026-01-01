Livebook on avatud lähtekoodiga veebirakendus koostööl põhinevate, reprodutseeritavate Elixiri märkmike kirjutamiseks. Spetsiaalselt BEAM-i ökosüsteemi jaoks loodud, see ühendab reaalajas koodi käivitamise, rikkalikud andmete visualiseerimised ja reaalajas mitme mängijaga redigeerimise ühes brauseripõhises liideses. Erinevalt üldotstarbelistest märkmikukeskkondadest on Livebook sügavalt integreeritud Elixiri samaaegsuse mudeliga ja loob märkmikke, mis on loodud töötama identselt kõigis seanssides ja masinates.

Livebooki ise majutamine VPS-is hoiab sinu märkmikud, andmetorud ja masinõppe eksperimendid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — ilma märkmiku suuruse piiranguteta, kasutusmaksuvabalt ja ilma, et kolmanda osapoole pilveteenus sinu koodi või andmeid käitleks.