Memgraph on mälusisene graafandmebaas, mis on loodud reaalajas läbimiseks suurte ja omavahel ühendatud andmekogumite puhul. See on täielikult Cypheriga ühilduv – muutes selle Neo4j päringutele otse asendatavaks – pakkudes samal ajal oluliselt madalamat latentsust voogesituse ja sündmustepõhiste töökoormuste korral. Komplektis olev MAGE teek lisab üle 50 graafialgoritmi mooduli (PageRank, kogukonna tuvastamine, lühimad teed ja palju muud), mis töötavad andmebaasis loomulikult ilma väliste raamistiketa.

See juurutus ühendab Memgraphi Memgraph Labiga, brauseripõhise visuaalse päringuliidesega Cypheri päringute kirjutamiseks, graafi struktuuri uurimiseks ja algoritmi eksperimentide käivitamiseks. Mõlema käitamine sinu enda VPS-is annab sulle täieliku kontrolli mälu jaotuse, andmete säilitamise ja juurdepääsupoliitikate üle – ilma sõlmepõhise pilve hinnastamise või tarnija piiranguteta.