Memgraphi ühe klõpsuga paigaldus.
Suure jõudlusega mälusisene graafiandmebaas, mis on loodud reaalajas analüüsiks ühendatud andmetel, AI töövoogude ja voogedastusliinide jaoks.
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Millega saab ehitada Memgraph
Memgraph on mälusisene graafandmebaas, mis on loodud reaalajas läbimiseks suurte ja omavahel ühendatud andmekogumite puhul. See on täielikult Cypheriga ühilduv – muutes selle Neo4j päringutele otse asendatavaks – pakkudes samal ajal oluliselt madalamat latentsust voogesituse ja sündmustepõhiste töökoormuste korral. Komplektis olev MAGE teek lisab üle 50 graafialgoritmi mooduli (PageRank, kogukonna tuvastamine, lühimad teed ja palju muud), mis töötavad andmebaasis loomulikult ilma väliste raamistiketa.
See juurutus ühendab Memgraphi Memgraph Labiga, brauseripõhise visuaalse päringuliidesega Cypheri päringute kirjutamiseks, graafi struktuuri uurimiseks ja algoritmi eksperimentide käivitamiseks. Mõlema käitamine sinu enda VPS-is annab sulle täieliku kontrolli mälu jaotuse, andmete säilitamise ja juurdepääsupoliitikate üle – ilma sõlmepõhise pilve hinnastamise või tarnija piiranguteta.
Memgraph peamised omadused
Mälusisene jõudlus
Graafiandmed salvestatakse täielikult RAM-i, võimaldades millisekundist kiiremaid läbimisi ja reaalajas päringuvastuseid isegi sügavalt seotud andmekogumite puhul.
Cypheri ühilduvus
Täielik openCypheri tugi tähendab, et olemasolevad Neo4j päringud, draiverid ja tööriistad migreeruvad päringusüntaksis minimaalsete muudatustega.
MAGE algoritmiteek
Üle 50 sisseehitatud graafialgoritmi — PageRank, vahepealsuse tsentraalsus, kogukonna tuvastamine, lingi ennustamine — töötavad natiivsete päringumoodulitena ilma väliste andmetorudeta.
Memgraph Lab kasutajaliides
Brauseripõhine visuaalne liides Cypher päringute kirjutamiseks ja käivitamiseks, graafi topoloogia uurimiseks ja algoritmide tulemuste interaktiivseks uurimiseks.
Voogandmete sissevõtt
Natiivsed Kafka ja Pulsari integratsioonid võimaldavad pidevaid graafi uuendusi sündmustevoogudest ilma partii ETL-torujuhtmete või väliste konnektoriteta.
GraphRAG ja AI mälu
Graafistruktuuriga mälu ja otsing täiendab LLM-rakendusi suhetest teadliku kontekstiga, võimaldades täpsemaid vastuseid tehisintellekti agentides ja vestlusrobotites.
Miks kasutada Memgraph Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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