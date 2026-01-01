Plandex on avatud lähtekoodiga AI kodeerimisagent, mis elab sinu terminalis ja tegeleb reaalsete tarkvaraprobleemidega, mis hõlmavad kümneid faile ja mitmeid samme. Ühekordsete koodilõikude loomise asemel koostab ja täiustab see plaani, paigutab failimuudatused liivakasti erinevustel põhinevaks ülevaatuseks enne nende rakendamist ning haldab kuni 2 miljonit kontekstimärki, et töötada suurte koodibaasidega.

Plandexi isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu koodi, viipasid ja plaane sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, pakkudes samal ajal püsivat serverit, millega kerge Plandex CLI saab ühenduda mis tahes arendusmasinast. Sa tood oma mudelipakkuja mandaadid — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google või kohalik Ollama — nii et puudub istmekohapõhine platvormitasu või tarnija lukustus.