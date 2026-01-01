Juurutage Plandex ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga terminali AI kodeerimisagent, mis planeerib ja täidab suuri, mitmeastmelisi ülesandeid paljudes failides.
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Millega saab ehitada Plandex
Plandex on avatud lähtekoodiga AI kodeerimisagent, mis elab sinu terminalis ja tegeleb reaalsete tarkvaraprobleemidega, mis hõlmavad kümneid faile ja mitmeid samme. Ühekordsete koodilõikude loomise asemel koostab ja täiustab see plaani, paigutab failimuudatused liivakasti erinevustel põhinevaks ülevaatuseks enne nende rakendamist ning haldab kuni 2 miljonit kontekstimärki, et töötada suurte koodibaasidega.
Plandexi isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu koodi, viipasid ja plaane sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, pakkudes samal ajal püsivat serverit, millega kerge Plandex CLI saab ühenduda mis tahes arendusmasinast. Sa tood oma mudelipakkuja mandaadid — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google või kohalik Ollama — nii et puudub istmekohapõhine platvormitasu või tarnija lukustus.
Plandex peamised omadused
Planeerib suuri ülesandeid
Koostab mitmeastmelisi plaane muudatuste jaoks, mis hõlmavad kümneid faile, selle asemel, et toota ühekordseid koodilõike.
2M märgendikontekst
Laeb ja analüüsib suuri koodibaase kuni 2 miljoni märgi suuruse kontekstiaknaga.
Diff-põhine ülevaatus
Liivakastib failimuudatusi ja näitab iga muudatuse erinevust, nii et saad need heaks kiita või tagasi lükata, enne kui miski sinu tööpuud puudutab.
Mitmepakkuja mudelid
Ühendub OpenRouteri, Anthropicu, OpenAI, Google Gemini ja kohalike Ollama mudelitega ühe CLI-seansi kaudu.
Terminali-põhine REPL
Töötab terminali REPL-is hägusa käskude automaatlõpetamise, skriptimise ja torutamise toega — brauseri vahelehte pole vaja.
Ise hostitud server
Sinu sülearvuti CLI ühendub sinu VPS-is asuva Plandexi serveriga, hoides plaanid ja projekti oleku sinu kontrolli all.
Miks kasutada Plandex Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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