Paigalda PufferPanel ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga mänguserveri halduspaneel veebiliidesega Minecrafti, Factorio, Rusti ja paljude teiste mängude jaoks.
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Millega saab ehitada PufferPanel
PufferPanel on tasuta, avatud lähtekoodiga veebipõhine mänguserveri halduspaneel, mis võimaldab sul luua, konfigureerida ja opereerida spetsiaalseid mänguservereid ühest liidesest. See toetab koheselt laia valikut mänge – sealhulgas Minecrafti, Factoriot, Rusti, ARKi ja Source'i mootoriga mänge – ja kasutab malle, et saaksid uusi serveritüüpe käivitada ilma käsurida puudutamata.
PufferPaneli ise majutamine oma VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma mänguserverite, mängijaandmete ja modifikatsioonide seadistuse üle, koos sisseehitatud kasutajarollide, SFTP ligipääsu ja reaalajas konsooliväljundiga. See on kerge alternatiiv kommertshalduspaneelidele ja sobib loomulikult kokku ühe-VPS-i mängukogukonnaga.
PufferPanel peamised omadused
Mitme mängu tugi
Sisseehitatud mallid Minecrafti, Factorio, Rusti, ARKi, Source'i mootoriga mängudele ja paljudele teistele, koos võimalusega lisada kohandatud malle.
Veebipõhine konsool
Halda iga mänguserverit puhta veebiliidese kaudu, mis pakub reaalajas konsooliväljundit, käivitamise/peatamise juhtnuppe ja reaalajas ressursikasutuse statistikat.
Kasutaja rollid ja õigused
Anna määratud juurdepääs sõpradele, moderaatoritele või administraatoritele, et mitu inimest saaksid aidata servereid hallata juurkonto jagamata.
SFTP faili juurdepääs
Sisseehitatud SFTP-server võimaldab kasutajatel üles laadida modifikatsioone, maailmu ja konfiguratsioonifaile otse oma mänguserveritesse.
Ajakavastatud ülesanded
Automatiseeri taaskäivitused, varukoopiad ja muud korduvad tööd serveri kohta, kasutades sisseehitatud tööülesannete ajastajat.
OAuth2 API
OAuth2-ga kaitstud REST API võimaldab välistel tööriistadel, robotitel ja armatuurlaudadel integreeruda sinu mänguserverite pargiga.
Miks kasutada PufferPanel Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.