PufferPanel on tasuta, avatud lähtekoodiga veebipõhine mänguserveri halduspaneel, mis võimaldab sul luua, konfigureerida ja opereerida spetsiaalseid mänguservereid ühest liidesest. See toetab koheselt laia valikut mänge – sealhulgas Minecrafti, Factoriot, Rusti, ARKi ja Source'i mootoriga mänge – ja kasutab malle, et saaksid uusi serveritüüpe käivitada ilma käsurida puudutamata.

PufferPaneli ise majutamine oma VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma mänguserverite, mängijaandmete ja modifikatsioonide seadistuse üle, koos sisseehitatud kasutajarollide, SFTP ligipääsu ja reaalajas konsooliväljundiga. See on kerge alternatiiv kommertshalduspaneelidele ja sobib loomulikult kokku ühe-VPS-i mängukogukonnaga.