Uptrace on avatud lähtekoodiga rakenduste jõudluse jälgimise (APM) platvorm, mis ühendab hajutatud jäljed, mõõdikud ja logid OpenTelemetryga instrumenteeritud rakendustest ühes liideses. Ehitatud ClickHouse'ile suure läbilaskevõimega telemeetria salvestamiseks ja PostgreSQL-ile metaandmete jaoks, pakub see Datadogi ja New Relicu vaadeldavuse võimalusi ilma hostipõhiste litsentsitasude või andmete asukoha pärast muretsemata.

Uptrace'i ise majutamine oma virtuaalserveris hoiab kõik telemeetriaandmed teie enda infrastruktuuris ilma spani- või logipõhise hinnastamiseta. Iga rakendus, mis on instrumenteeritud OpenTelemetry SDK-dega — Go, Pythoni, Node.js-i, Java, .NET-i ja muu hulgas — saab andmeid otse OTLP kaudu saata ilma täiendava konfiguratsioonita.