Uptrace'i paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga APM platvorm hajutatud jälgede, mõõdikute ja logide jaoks, mis on loodud algupäraselt OpenTelemetry peale.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Uptrace
Uptrace on avatud lähtekoodiga rakenduste jõudluse jälgimise (APM) platvorm, mis ühendab hajutatud jäljed, mõõdikud ja logid OpenTelemetryga instrumenteeritud rakendustest ühes liideses. Ehitatud ClickHouse'ile suure läbilaskevõimega telemeetria salvestamiseks ja PostgreSQL-ile metaandmete jaoks, pakub see Datadogi ja New Relicu vaadeldavuse võimalusi ilma hostipõhiste litsentsitasude või andmete asukoha pärast muretsemata.
Uptrace'i ise majutamine oma virtuaalserveris hoiab kõik telemeetriaandmed teie enda infrastruktuuris ilma spani- või logipõhise hinnastamiseta. Iga rakendus, mis on instrumenteeritud OpenTelemetry SDK-dega — Go, Pythoni, Node.js-i, Java, .NET-i ja muu hulgas — saab andmeid otse OTLP kaudu saata ilma täiendava konfiguratsioonita.
Uptrace peamised omadused
Hajusjälgimine
Visualiseeri päringuvoogusid üle mikroteenuste koos täielike spani üksikasjadega, leekgraafikutega ja teenuste sõltuvuskaartidega, et tuvastada latentsuse kitsaskohad.
Mõõdikud ja armatuurlauad
PromQL-ühilduv mõõdikumootor koos üle 50 eelvalmistatud armatuurlauaga populaarsete raamistike, andmebaaside ja infrastruktuuri komponentide jaoks.
Keskne logiotsing
Sööda sisse ja otsi täistekstina struktureeritud logidest koos korreleeritud jälgede ja mõõdikutega ühes ühtses päringuliideses.
Hoiatused ja teavitused
Määra lävepõhised või anomaaliateated suunamisega e-posti, Slacki, PagerDuty'sse või kohandatud veebikonksu lõpp-punktidesse.
OTLP-algupärane sissevõtt
Võta vastu telemeetriat mis tahes OpenTelemetry SDK-st gRPC või HTTP kaudu ilma kohandatud adapterite, kogujate või patenteeritud agentideta.
Miks kasutada Uptrace Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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