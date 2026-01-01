Dozzle on nullkonfiguratsiooniga veebiliides Docker konteinerite logide reaalajas jälgimiseks. See tuvastab automaatselt kõik hosti konteinerid ja edastab nende väljundi otse puhtasse, tundlikku brauseri kasutajaliidesesse — puuduvad logiagendid, väline salvestusruum, seadistamine peale Docker sokli ühendamise.

Arendajad kasutavad seda silumise ajal mitme teenuse samaaegseks jälgimiseks, samal ajal kui operaatorid toetuvad sellele kiireks intsidentide triaažiks. Võimas otsing ja filtreerimine teevad vajalike logiridade eraldamise lihtsaks, ilma et peaksid brauserist lahkuma. Minimaalse ressursikasutuse ja andmebaasi sõltuvusteta töötab Dozzle mugavalt koos tootmistöökoormustega mis tahes VPS-il.