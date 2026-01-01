Paigalda Dozzle ühe klõpsuga paigaldusena.
Kergekaaluline veebi kasutajaliides reaalajas Docker konteinerite logide vaatamiseks, kohese konteinerite tuvastamisega ja ilma seadistamise vajaduseta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dozzle
Dozzle on nullkonfiguratsiooniga veebiliides Docker konteinerite logide reaalajas jälgimiseks. See tuvastab automaatselt kõik hosti konteinerid ja edastab nende väljundi otse puhtasse, tundlikku brauseri kasutajaliidesesse — puuduvad logiagendid, väline salvestusruum, seadistamine peale Docker sokli ühendamise.
Arendajad kasutavad seda silumise ajal mitme teenuse samaaegseks jälgimiseks, samal ajal kui operaatorid toetuvad sellele kiireks intsidentide triaažiks. Võimas otsing ja filtreerimine teevad vajalike logiridade eraldamise lihtsaks, ilma et peaksid brauserist lahkuma. Minimaalse ressursikasutuse ja andmebaasi sõltuvusteta töötab Dozzle mugavalt koos tootmistöökoormustega mis tahes VPS-il.
Dozzle peamised omadused
Reaalajaline logide voogedastus
Edastab konteineri reaalajas väljundit otse brauserisse automaatse kerimisega, nii et sa näed uusi logiridu kohe, kui need kirjutatakse.
Kohene konteineri avastamine
Tuvastab automaatselt kõik hostis töötavad konteinerid — logide vaatamise alustamiseks pole käsitsi seadistamist vaja.
Otsing ja filtreerimine
Otsi logi sisu märksõna järgi või filtreeri konteineri nime ja ajavahemiku järgi, et kiiresti eraldada vead ja asjakohased sündmused.
Mitmekonteineri vaade
Jälgi mitut teenust kõrvuti ühes brauseriaknas, vähendades kontekstivahetust silumisseansside ajal.
Null väliseid sõltuvusi
Vajab ainult Docker socketit — ei mingit andmebaasi, logikogujat ega agendi protsesse, mis tarbivad lisaresursse.
Miks kasutada Dozzle Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.