Tunarr muudab filmid, saated ja klipid, mis on juba sinu Plexi, Jellyfini või Emby teekides, ajastatud otse-TV kanaliteks, mis käituvad nagu traditsiooniline kaabeltelevisiooni programm. Brauseripõhise liidese kaudu programmeerid sa ajapilusid, lood tsüklilisi ja plokk-segamisi, sisestad vaheklipid ja kureerid temaatilisi kanaleid — seejärel esitad tulemuse HDHomeRun-ühilduva tuuneri või M3U esitusloendina, mida saab esitada iga IPTV klient.

dizqueTV kaasaegse järglasena on Tunarr ümber kirjutatud kiiremal serveril uue veebiliidese, natiivse FFmpeg transkodeerimise ja pideva hooldusega. Tunarr'i ise majutamine VPS-il hoiab tuuneri kõikjalt kättesaadavana, käitab sinu kanaleid ööpäevaringselt kodumasinat hõivamata ega puuduta kunagi sinu meediaserverites olevaid algseid faile.