Paigaldage Tunarr ühe klõpsuga.
Loo kohandatud otse-TV kanaleid oma Plexi, Jellyfini ja Emby teekidest HDHomeRun emulatsiooniga.
Valige VPS-pakett Tunarr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tunarr
Tunarr muudab filmid, saated ja klipid, mis on juba sinu Plexi, Jellyfini või Emby teekides, ajastatud otse-TV kanaliteks, mis käituvad nagu traditsiooniline kaabeltelevisiooni programm. Brauseripõhise liidese kaudu programmeerid sa ajapilusid, lood tsüklilisi ja plokk-segamisi, sisestad vaheklipid ja kureerid temaatilisi kanaleid — seejärel esitad tulemuse HDHomeRun-ühilduva tuuneri või M3U esitusloendina, mida saab esitada iga IPTV klient.
dizqueTV kaasaegse järglasena on Tunarr ümber kirjutatud kiiremal serveril uue veebiliidese, natiivse FFmpeg transkodeerimise ja pideva hooldusega. Tunarr'i ise majutamine VPS-il hoiab tuuneri kõikjalt kättesaadavana, käitab sinu kanaleid ööpäevaringselt kodumasinat hõivamata ega puuduta kunagi sinu meediaserverites olevaid algseid faile.
Tunarr peamised omadused
Mitmeallikalised kanalid
Tõmba programmid Plexist, Jellyfinist ja Embyst ühte virtuaalsesse kanalisse, kopeerimata või uuesti kodeerimata aluseks olevaid meediafaile.
HDHomeRun emulatsioon
Tunarr imiteerib HDHomeRun võrgutuunerit, nii et Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR ja teised kliendid tuvastaksid selle automaatselt.
Täpsem ajastamine
Programmeeri kanaleid ajavahemike, juhuslike järjestuste, plokkide järjestuste ja temaatikapõhiste kavadega, mis võivad korduda päevade või nädalate kaupa.
Vahepausi täide
Lisa reklaame, vaheklippe või vaheekraane programmide vahele, et taastada igal kanalil autentne eetritunne.
FFmpeg transkodeerimine
Sisseehitatud FFmpeg-i torujuhtmed teisendavad ja ühendavad programme lennult, valikulise riistvaralise kiirendusega toetatud GPU-del.
M3U esitusloendi väljund
Ekspordi iga kanal M3U esitusloendina taasesitamiseks VLC-s, Kodis, Tivimate'is ja mis tahes muus standarditele vastavas IPTV kliendis.
Miks kasutada Tunarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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