Snapdrop on kaunilt lihtne veebipõhine failijagamise tööriist, mis kõrvaldab failide seadmete vahel edastamise hõõrdumise. Apple AirDropist inspireeritud, kuid kõigil platvormidel ja brauserites töötav Snapdrop tuvastab automaatselt samas võrgus olevad seadmed ja võimaldab koheseid peer-to-peer ülekandeid — ilma kontode, rakenduste installimiseta ja konfiguratsioonita.

Snapdropi ise majutamine oma VPS-is loob privaatse, alati kättesaadava failijagamiskeskkonna täielikult teie infrastruktuuri piires. Erinevalt avalikust Snapdrop.net teenusest hoiab teie ise majutatud eksemplar kogu avastamis- ja edastusandmed teie enda võrgus, mis on kriitilise tähtsusega organisatsioonidele, kes käsitlevad konfidentsiaalset teavet või tegutsevad rangete andmekäitlusnõuetega keskkondades.