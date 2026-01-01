Paigalda Snapdrop ühe klõpsuga paigaldus.
Brauseripõhine kohalik failijagamine, inspireeritud AirDropist – ilma kontode ja rakendusteta, töötab igal platvormil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Snapdrop
Snapdrop on kaunilt lihtne veebipõhine failijagamise tööriist, mis kõrvaldab failide seadmete vahel edastamise hõõrdumise. Apple AirDropist inspireeritud, kuid kõigil platvormidel ja brauserites töötav Snapdrop tuvastab automaatselt samas võrgus olevad seadmed ja võimaldab koheseid peer-to-peer ülekandeid — ilma kontode, rakenduste installimiseta ja konfiguratsioonita.
Snapdropi ise majutamine oma VPS-is loob privaatse, alati kättesaadava failijagamiskeskkonna täielikult teie infrastruktuuri piires. Erinevalt avalikust Snapdrop.net teenusest hoiab teie ise majutatud eksemplar kogu avastamis- ja edastusandmed teie enda võrgus, mis on kriitilise tähtsusega organisatsioonidele, kes käsitlevad konfidentsiaalset teavet või tegutsevad rangete andmekäitlusnõuetega keskkondades.
Snapdrop peamised omadused
Nullkonfiguratsioon
Sama võrgu seadmed avastavad üksteist automaatselt — ava brauser, näe oma seadmeid ja alusta kohe jagamist.
Platvormiülene tugi
Töötab Windowsis, macOS-is, Linuxis, iOS-is ja Androidis mis tahes kaasaegse brauseriga, ilma et oleks vaja rakendust üheski seadmes installida.
Punktist-punkti ülekanded
WebRTC-põhised otseülekanded hoiavad failid seadmete vahel liikumas ilma sinu serverit läbimata, maksimeerides kiirust ja privaatsust.
Faili suuruse piiranguteta
Edasta igas suuruses faile ilma üleslaadimise piiranguteta või pakkimiseta, mida kehtestavad pilvepõhised jagamisteenused.
Kontosid pole vaja
Täiesti anonüümne jagamine — registreerimiseta, isikuandmeteta ja edastatud failide püsiva salvestamiseta.
Miks kasutada Snapdrop Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.