Kuni 69% allahindlust Text Generation Web UI tootele

Juuruta Text Generation Web UI ühe klõpsuga.

Funktsioonirikas veebiliides kohalike LLM-ide käitamiseks GGUF-i, GPTQ ja AWQ toega CPU-l või GPU-l.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
10,99/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta Text Generation Web UI ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett Text Generation Web UI jaoks

69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Text Generation Web UI

Teksti genereerimise veebiliides on avatud lähtekoodiga Gradio-põhine liides suurte keelemudelite kohapeal laadimiseks, käivitamiseks ja nendega suhtlemiseks. See toetab rohkem mudeliformaate kui praktiliselt ükski teine isemajutatud LLM-i esiots — sealhulgas GGUF läbi llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 ja Transformers — muutes selle peamiseks tööriistaks kasutajatele, kes töötavad erinevate mudelifailidega HuggingFace'ist ja vajavad täielikku kontrolli järeldusparameetrite üle.

See juurutus kasutab CPU-optimeeritud versiooni, mis käitab GGUF-kvantiseeritud mudeleid läbi llama.cpp taustaosa — praktiline igal VPS-il ilma spetsiaalse GPU-ta. Aseta mis tahes GGUF-mudelifail mudelite mahtu ja see ilmub mudelite vahelehel laadimiseks valmis. Isemajutus hoiab sinu vestlused, süsteemi viiped ja kõik dokumendid, mida mudeliga jagad, sinu enda infrastruktuuris.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Text Generation Web UI peamised omadused

Mitmevormingulise mudeli tugi

Laadi GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 ja Transformers mudelid samast liidesest, ilma taustaprogramme ümber konfigureerimata või konteinerit uuesti ehitamata.

Vestlus, juhend ja märkmik

Kolm erinevat suhtlusrežiimi hõlmavad mitmevooruselisi vestlusi, struktureeritud viip-vastus ülesandeid ja vaba vormiga teksti genereerimist ühes tööriistas.

Tegelase ja persona süsteem

Määra üksikasjalikud AI tegelaskaardid taustalugude, näidisdialoogide ja avataridega, et kujundada mudeli käitumist sessioonide vahel.

OpenAI-ühilduv API

Luba valikuline REST API pordil 5000, et ühendada väliseid rakendusi standardsete OpenAI klienditeekide abil ilma koodimuudatusteta.

Laienduste ökosüsteem

Kogukonna laiendused lisavad võimalusi nagu pikaajaline mälu, häälsisend/väljund, Stable Diffusioni integratsioon ja kohandatud tööriistad.

GPU-vaba CPU järeldamine

Käitab GGUF-kvantiseeritud mudeleid protsessoril llama.cpp kaudu — 3–7 miljardi parameetriga mudel on praktiline standardsel VPS-il 8 GB muutmälu (RAM) abil.

Miks kasutada Text Generation Web UI Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

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Omkar
Omkar

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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