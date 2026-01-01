Teksti genereerimise veebiliides on avatud lähtekoodiga Gradio-põhine liides suurte keelemudelite kohapeal laadimiseks, käivitamiseks ja nendega suhtlemiseks. See toetab rohkem mudeliformaate kui praktiliselt ükski teine isemajutatud LLM-i esiots — sealhulgas GGUF läbi llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 ja Transformers — muutes selle peamiseks tööriistaks kasutajatele, kes töötavad erinevate mudelifailidega HuggingFace'ist ja vajavad täielikku kontrolli järeldusparameetrite üle.

See juurutus kasutab CPU-optimeeritud versiooni, mis käitab GGUF-kvantiseeritud mudeleid läbi llama.cpp taustaosa — praktiline igal VPS-il ilma spetsiaalse GPU-ta. Aseta mis tahes GGUF-mudelifail mudelite mahtu ja see ilmub mudelite vahelehel laadimiseks valmis. Isemajutus hoiab sinu vestlused, süsteemi viiped ja kõik dokumendid, mida mudeliga jagad, sinu enda infrastruktuuris.