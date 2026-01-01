Paigalda WPS Office ühe klõpsuga.
Täisfunktsionaalne kontoripakett tekstitöötluse, tabelarvutuse ja esitlusega, mis on ligipääsetav igast brauserist sinu VPS-i kaudu.
Valige VPS-pakett WPS Office jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WPS Office
WPS Office on terviklik kontoritarkvara komplekt, mis sisaldab Writeri, Spreadsheetsi, Presentationi ja PDF-i redigeerimise tööriistu. See tarnitakse brauseri kaudu ligipääsetava töölauarakendusena KasmVNC voogedastuse kaudu, pakkudes sulle täielikku kontorikeskkonda mis tahes seadmest ilma tarkvara kohapeale installimata.
WPS Office'i ise majutamine VPS-il pakub püsivat tööruumi, kus sinu dokumendid on alati turvalise URL-i kaudu kättesaadavad. WPS Office'il on kõrge ühilduvus Microsoft Office'i formaatidega — DOCX, XLSX ja PPTX — muutes selle praktiliseks kontoritarkvaraks Microsoft Office'i kasutavate kolleegide failidega töötamiseks.
WPS Office peamised omadused
Täielik kontoripakett
Sisaldab Writerit (tekstitöötlusprogramm), Spreadsheetsi (Exceliga ühilduv), Presentationi (PowerPointiga ühilduv) ja PDF-tööriistu ühes paketis.
Brauseripõhine juurdepääs
Ligipääs täielikule WPS Office'i töölauale mis tahes brauserist KasmVNC kaudu, ilma tarkvara oma kohalikku seadmesse installimata.
Microsoft Office'iga ühilduv
Ava, redigeeri ja salvesta DOCX-, XLSX- ja PPTX-faile suure täpsusega, et säilitada ühilduvus Microsoft Office'i kasutajatega.
PDF-i redigeerimine
Vaata, annoteeri ja redigeeri PDF-dokumente otse WPS Office'is, ilma et peaksid neid esmalt teise vormingusse teisendama.
Püsiv dokumendihoidla
Dokumendid ja seaded säilivad seansside vahel sinu VPS-is, nii et sinu tööruum on alati täpselt selline, nagu sa selle jätsid.
Miks kasutada WPS Office Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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