Jellyfini ühe klõpsuga paigaldus.
Tasuta ja avatud lähtekoodiga meedia server sinu isikliku filmi-, tele- ja muusikakogu voogesitamiseks mis tahes seadmesse.
Valige VPS-pakett Jellyfin jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Jellyfin
Jellyfin on juhtiv tasuta ja avatud lähtekoodiga meediaserver — kogukonnapõhine alternatiiv Plexile ja Emby'le, ilma lisatasuliste tasandite, jälgimise ja tarnija lukustuseta. See voogedastab sinu isiklikku meediakogu telefonidesse, tahvelarvutitesse, arvutitesse, nutiteleritesse ja spetsiaalsetesse rakendustesse Rokul, Android TV-s, Apple TV-s ja Fire TV-s automaatse metaandmete hankimise ja riistvaraliselt kiirendatud transkodeerimisega.
Jellyfini isemajutamine VPS-il annab sulle ööpäevaringse juurdepääsu sinu meediakogule kõikjalt maailmas, pühendatud ribalaiusega samaaegseteks voogedastusteks ja ilma sõltuvuseta sinu kodusest internetiühendusest. Sinu meedia, vaatamisajalugu ja kasutajaeelistused jäävad täielikult sinu kontrolli alla ilma igasuguste tellimistasudeta.
Jellyfin peamised omadused
Riistvara transkodeerimine
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC ja VA-API kiirendus võimaldab sujuvat reaalajas transkodeerimist seadmetele, mis ei suuda algvormingut algupäraselt esitada.
Otse-TV ja DVR
Ühenda võrgutuunerid nagu HDHomeRun või M3U allikad, et vaadata ja salvestada otseülekandeid otse Jellyfini liidese kaudu.
Platvormiülesed rakendused
Pärisrakendused Androidi, iOS-i, Roku, Android TV, Fire TV ja Apple TV jaoks võimaldavad igal koduseadmel juurdepääsu meediateegile ilma brauserita.
Mitme kasutaja õigused
Loo pereliikmetele eraldi kontod, millel on individuaalsed teegid, vanemlik järelevalve ja sisu reitingufiltrid iga kasutaja jaoks.
SyncPlay sessioonid
Vaata sama sisu samaaegselt kaugete sõprade või perega sünkroniseeritud taasesituse ja jagatud järjekorraga.
Miks kasutada Jellyfin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.