TrailBase on alla millisekundi reageerimisajaga, ühe käivitatava failiga Firebase'i alternatiiv, mis on ehitatud Rusti, SQLite'i ja Wasmtime'i peale. See koondab tüübiohutud REST- ja reaalajas API-d, JWT-põhise autentimise koos OAuth2 pakkujatega, sisseehitatud WebAssembly käituskeskkonna kohandatud serveriloogika jaoks ja lihvitud administraatori juhtpaneeli ühte binaarfaili — nii et täielik taustaprogramm tarnitakse ühe protsessina, ilma et oleks vaja hallata välist andmebaasi.

TrailBase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kasutajakirjed, rakenduse andmed ja autentimismärgid sinu täieliku kontrolli all, välistab päringupõhise BaaS-i hinnastuse ja annab sulle prognoositava latentsuse tänu kohalikule SQLite'i salvestusruumile. Kliendi SDK-d TypeScripti, Dart'i, Pythoni, Rusti, Go, Swifti, Kotlini ja C# jaoks muudavad selle lihtsaks integreerimiseks veebi- ja mobiilirakendustega.