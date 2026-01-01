Juurutage TrailBase ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga Firebase'i alternatiiv, mis pakub tüübiturvalisi API-sid, reaalajas tellimusi, autentimist ja administraatori kasutajaliidest ühes käivitatavas failis.
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Millega saab ehitada TrailBase
TrailBase on alla millisekundi reageerimisajaga, ühe käivitatava failiga Firebase'i alternatiiv, mis on ehitatud Rusti, SQLite'i ja Wasmtime'i peale. See koondab tüübiohutud REST- ja reaalajas API-d, JWT-põhise autentimise koos OAuth2 pakkujatega, sisseehitatud WebAssembly käituskeskkonna kohandatud serveriloogika jaoks ja lihvitud administraatori juhtpaneeli ühte binaarfaili — nii et täielik taustaprogramm tarnitakse ühe protsessina, ilma et oleks vaja hallata välist andmebaasi.
TrailBase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kasutajakirjed, rakenduse andmed ja autentimismärgid sinu täieliku kontrolli all, välistab päringupõhise BaaS-i hinnastuse ja annab sulle prognoositava latentsuse tänu kohalikule SQLite'i salvestusruumile. Kliendi SDK-d TypeScripti, Dart'i, Pythoni, Rusti, Go, Swifti, Kotlini ja C# jaoks muudavad selle lihtsaks integreerimiseks veebi- ja mobiilirakendustega.
TrailBase peamised omadused
Tüübiturvalised API-d
Määratle kogumid administraatori kasutajaliideses ja TrailBase genereerib automaatselt tüübiohutu REST-i lõpp-punktid koos JSON-skeemaga, välistades hapra käsitsi kirjutatud CRUD-koodi.
Reaalajas tellimused
Tõukepõhised reaalajas API-d võimaldavad klientidel tellida kirjete muudatusi ja püsida sünkroonis ilma päringuteta, olles ideaalsed koostöö- ja reaalajas uuendatavate rakenduste jaoks.
WebAssembly käituskeskkond
Käivita kohandatud serveripoolne loogika, mis on kirjutatud JavaScriptis, Rustis või Gos, liivakastis olevate WASM-komponentidena, ilma et oleks vaja serverit uuesti üles ehitada või taaskäivitada.
Sisseehitatud autentimine
Registreerumine e-posti ja parooliga pluss OAuth2 pakkujad, nagu Google ja Discord, töötavad koheselt, kasutades JWT-d ja värskendustokeneid — eraldi identiteediteenust pole vaja.
Administraatori töölaud
Komplektis olev veebiliides võimaldab sul hallata tabeleid, sirvida kirjeid, konfigureerida autentimist ja kontrollida logisid, ilma SQL-i või REST-kõnesid käsitsi kirjutamata.
Üksik binaar SQLite'i peal
Kõik töötab ühest Rusti käivitatavast failist, mida toetab SQLite, nii et juurutamised jäävad lihtsaks ja päringud kiireks ilma eraldi andmebaasiserverita.
Miks kasutada TrailBase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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