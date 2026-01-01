Juuruta WinterCMS ühe klõpsuga paigaldus.
Tasuta, avatud lähtekoodiga Laravelil põhinev sisuhaldussüsteem puhta halduspaneeli, pistikprogrammide süsteemi ja võimsa teemamootoriga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WinterCMS
WinterCMS on tasuta, avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud Laravel PHP raamistikule. Algselt OctoberCMS-ist hargnenud, ühendab see arendajasõbraliku arhitektuuri intuitiivse taustaprogrammiga, mis muudab sisu haldamise mittetehniliste kasutajate jaoks lihtsaks. Sisuhaldussüsteemiga on kaasas plokipõhine redaktor, paindlik pistikprogrammide ökosüsteem ja teemastatav esiosa, mis võimaldab meeskondadel luua ja hooldada keerukaid veebisaite koodikvaliteeti ohverdamata.
WinterCMS-i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma andmete üle, välistab saidi- või kasutajapõhised tasud ja võimaldab sul kohandada virna igat kihti. See mall ühendab WinterCMS-i spetsiaalse MySQL 8 andmebaasiga usaldusväärse ja tootmisvalmis püsivuse tagamiseks esimesest päevast alates.
WinterCMS peamised omadused
Laravel alus
Laravel PHP-le ehitatud WinterCMS pärib küpse marsruutimise, ORM-i ja turvakihi, mida arendajad juba tunnevad ja usaldavad.
Pistikprogrammide ökosüsteem
Laienda funktsionaalsust rikkaliku pistikprogrammide turu ja lihtsa API abil, mis muudab kohandatud pistikprogrammide loomise kiireks ja hooldatavaks.
Teemamootor
Kujunda täielikult kohandatud esiotsad, kasutades Twigi malle koos sisuhaldussüsteemi komponentide, osade ja paigutustega — teema külge kinnitumine pole vajalik.
Puhas halduspaneel
Lihvitud, rollipõhine taustaprogramm võimaldab sisutoimetajatel hallata lehti, meediat ja seadeid ilma arendaja abita.
Meedia haldur
Sisseehitatud faili- ja pildihaldus koos üleslaadimise, organiseerimise ja reasisese redigeerimise tööriistadega hoiab kõik varad ühes kohas.
Miks kasutada WinterCMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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