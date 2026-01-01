WinterCMS on tasuta, avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, mis on ehitatud Laravel PHP raamistikule. Algselt OctoberCMS-ist hargnenud, ühendab see arendajasõbraliku arhitektuuri intuitiivse taustaprogrammiga, mis muudab sisu haldamise mittetehniliste kasutajate jaoks lihtsaks. Sisuhaldussüsteemiga on kaasas plokipõhine redaktor, paindlik pistikprogrammide ökosüsteem ja teemastatav esiosa, mis võimaldab meeskondadel luua ja hooldada keerukaid veebisaite koodikvaliteeti ohverdamata.

WinterCMS-i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma andmete üle, välistab saidi- või kasutajapõhised tasud ja võimaldab sul kohandada virna igat kihti. See mall ühendab WinterCMS-i spetsiaalse MySQL 8 andmebaasiga usaldusväärse ja tootmisvalmis püsivuse tagamiseks esimesest päevast alates.