Smockeri ühe klõpsuga paigaldus.
Lihtne ja tõhus HTTP makettserver ja puhverserver sisseehitatud haldusliidesega API-de testimiseks ja silumiseks.
Valige VPS-pakett Smocker jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Smocker
Smocker on avatud lähtekoodiga HTTP-mock-server ja puhverserver, mis on ehitatud inseneridele, kes vajavad arenduse ja testimise ajal realistlikke, deterministlikke API vastuseid. Arendajad defineerivad mock-lõpp-punkte deklaratiivselt YAML-is või JSON-is, taasesitavad stsenaariume ja kontrollivad iga sissetulevat päringut reaalajas administraatori kasutajaliideses, kirjutamata ühtegi liimkoodi.
Smockeri ise majutamine oma VPS-is annab meeskondadele jagatud mockingu keskkonna integratsioonitestide, lepingu kontrollimise ja demode jaoks, täieliku kontrolliga võrgu juurdepääsu, salvestatud liikluse ja tööaja garantiide üle, mida avalikud mockingu teenused ei suuda pakkuda.
Smocker peamised omadused
Deklaratiivsed testobjektid
Määratle HTTP vastused YAML-is või JSON-is päringu vastendajatega, dünaamiliste mallidega ja järjestatud stsenaariumidega ennustatavate testkäivituste jaoks.
Reaalajas halduse UI
Kontrolli iga sissetulevat päringut, vaata vastavaid makette ja lähtesta olek brauseripõhisest juhtpaneelist, mis on loodud kiirete tagasiside tsüklite jaoks.
Puhverda ja salvesta
Edasta vastamata päringud tegelikule ülesvoolule ja jäädvusta vastused korduvkasutatavate makettidena võrguühenduseta testimiseks.
Seansid ja ajalugu
Rühmita kõned nimetatud seanssidesse, et isoleerida testijookse, taasesitada liiklust ja võrrelda käitumist versioonide vahel.
REST API juhtimine
Halda mocke, seansse ja ajalugu programmeeritavalt CI torujuhtmetest, kasutades täielikku REST API-t.
Kergekaaluline konteiner
Väikese Docker pildina pakendatud üksik Go binaar käivitub millisekunditega ja töötab mugavalt mis tahes VPS paketil.
Miks kasutada Smocker Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.