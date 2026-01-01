Smocker on avatud lähtekoodiga HTTP-mock-server ja puhverserver, mis on ehitatud inseneridele, kes vajavad arenduse ja testimise ajal realistlikke, deterministlikke API vastuseid. Arendajad defineerivad mock-lõpp-punkte deklaratiivselt YAML-is või JSON-is, taasesitavad stsenaariume ja kontrollivad iga sissetulevat päringut reaalajas administraatori kasutajaliideses, kirjutamata ühtegi liimkoodi.

Smockeri ise majutamine oma VPS-is annab meeskondadele jagatud mockingu keskkonna integratsioonitestide, lepingu kontrollimise ja demode jaoks, täieliku kontrolliga võrgu juurdepääsu, salvestatud liikluse ja tööaja garantiide üle, mida avalikud mockingu teenused ei suuda pakkuda.