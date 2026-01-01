Juuruta ESPHome ühe klõpsuga paigaldusega.
YAML-põhine püsivara haldussüsteem ESP8266 ja ESP32 mikrokontrolleritele veebipõhise juhtpaneeli ja juhtmevabade uuendustega.
Valige VPS-pakett ESPHome jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ESPHome
ESPHome on avatud lähtekoodiga süsteem, mis muudab ESP8266 ja ESP32 mikrokontrollerid nutikodu seadmeteks, kasutades lihtsaid YAML-i konfiguratsioonifaile. C++ programmeerimist pole vaja – määratle andurid, lülitid ja ekraanid YAML-is ning ESPHome kompileerib ja laadib optimeeritud püsivara automaatselt. See integreerub natiivselt Home Assistantiga ja toetab MQTT-d, et tagada ühilduvus mis tahes automaatikaplatvormiga.
ESPHome'i käitamine VPS-is pakub pidevat seadmehaldust ja püsivara kaugkompileerimist, mis on ligipääsetav kõikjalt. Sinu seadmekonfiguratsioonid on tsentraalselt salvestatud ja varundatud ning õhu kaudu uuendusi saab käivitada ilma, et peaksid olema kohalikus võrgus, kus füüsilised seadmed asuvad.
ESPHome peamised omadused
YAML konfiguratsioon
Määratle ESP seadme käitumine lihtsates YAML-failides automaatse valideerimisega — C++ teadmisi ega IDE seadistust pole vaja.
Juhtmevabad värskendused
Saada püsivara uuendusi juhtmevabalt kõikidele oma ESP seadmetele ilma füüsilise ligipääsuta, muutes suured juurutused lihtsasti hooldatavaks.
Home Assistant integratsioon
Natiivne API integratsioon Home Assistantiga võimaldab seadmete kohese avastamise ja null-latentsusega kohaliku juhtimise ilma pilve sõltuvuseta.
500+ komponenti
Tugi sadadele anduritele, ekraanidele, LED-kontrolleritele ja täituritele tähendab, et peaaegu iga riistvara saab koheselt integreerida.
Reaalajas logimine
Voogedasta reaalajas seadme logisid otse veebipaneelil kiireks tõrkeotsinguks ja andurite näitude jälgimiseks arenduse ajal.
Miks kasutada ESPHome Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.