ESPHome on avatud lähtekoodiga süsteem, mis muudab ESP8266 ja ESP32 mikrokontrollerid nutikodu seadmeteks, kasutades lihtsaid YAML-i konfiguratsioonifaile. C++ programmeerimist pole vaja – määratle andurid, lülitid ja ekraanid YAML-is ning ESPHome kompileerib ja laadib optimeeritud püsivara automaatselt. See integreerub natiivselt Home Assistantiga ja toetab MQTT-d, et tagada ühilduvus mis tahes automaatikaplatvormiga.

ESPHome'i käitamine VPS-is pakub pidevat seadmehaldust ja püsivara kaugkompileerimist, mis on ligipääsetav kõikjalt. Sinu seadmekonfiguratsioonid on tsentraalselt salvestatud ja varundatud ning õhu kaudu uuendusi saab käivitada ilma, et peaksid olema kohalikus võrgus, kus füüsilised seadmed asuvad.