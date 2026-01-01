SQLPage on avatud lähtekoodiga veebirakenduste server, mis renderdab interaktiivseid veebilehti otse SQL-päringutest. Arendajad ja analüütikud kirjutavad .sql faile, mis valivad sisseehitatud komponentide teegist — vorme, tabeleid, diagramme, kaarte, navigeerimist ja kümneid UI-elemente — ja server muudab tulemused lihvitud HTML-iks ilma ühegi rea HTML-i, CSS-i või JavaScriptita. Ühenda SQLite, PostgreSQL, MySQL või Microsoft SQL Server ja avalda olemasolev andmebaas töötava adminipaneeli, sisemise armatuurlaua või prototüübina minutitega.

SQLPage'i ise majutamine oma VPS-is hoiab päringud, skeemid ja mandaadid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte kolmanda osapoole madala koodiga platvormil. Puuduvad kasutajapõhised tasud, puuduvad ridade piirangud ja sinu .sql failid jäävad kaasaskantavaks ja versioonihaldatavaks nagu iga teine kood.