Paigalda SQLPage ühe klõpsuga paigaldus.
Loo interaktiivseid veebilehti ja andmete juhtpaneele, kasutades ainult SQL-päringuid — esiotsa koodi, raamistikke ega JavaScripti pole vaja.
Valige VPS-pakett SQLPage jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SQLPage
SQLPage on avatud lähtekoodiga veebirakenduste server, mis renderdab interaktiivseid veebilehti otse SQL-päringutest. Arendajad ja analüütikud kirjutavad
.sql faile, mis valivad sisseehitatud komponentide teegist — vorme, tabeleid, diagramme, kaarte, navigeerimist ja kümneid UI-elemente — ja server muudab tulemused lihvitud HTML-iks ilma ühegi rea HTML-i, CSS-i või JavaScriptita. Ühenda SQLite, PostgreSQL, MySQL või Microsoft SQL Server ja avalda olemasolev andmebaas töötava adminipaneeli, sisemise armatuurlaua või prototüübina minutitega.
SQLPage'i ise majutamine oma VPS-is hoiab päringud, skeemid ja mandaadid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte kolmanda osapoole madala koodiga platvormil. Puuduvad kasutajapõhised tasud, puuduvad ridade piirangud ja sinu
.sql failid jäävad kaasaskantavaks ja versioonihaldatavaks nagu iga teine kood.
SQLPage peamised omadused
Ainult SQL-i renderdamine
Kirjuta tavalisi SQL-faile, mis valivad rikkalikust komponenditeegist, ja SQLPage renderdab tundlikke HTML-lehti otse tulemuste hulgast.
Mitme andmebaasi tugi
Ühendu SQLite'i, PostgreSQL'i, MySQL'i või Microsoft SQL Serveriga ja avalda mis tahes olemasolev andmebaas töötava veebirakendusena.
Sisseehitatud komponendid
Vormid, tabelid, diagrammid, kaardid, navigatsioon, failide üleslaadimised ja kümned lihvitud kasutajaliidese elemendid on saadaval ilma väliste teekideta või ehitusetappideta.
Kohene kuum uuestilaadimine
Muuda
.sql faili ja muudatus ilmub järgmisel lehe laadimisel — ei mingit kompileerimist, bundlerit ega taaskäivitust.
Väike staatiline binaar
Üksik Rusti binaarfail alla 20 MB teenindab tervet dünaamilist saiti, madala mälukasutusega ja kiirete külmkäivitustega tagasihoidlikel VPS-i ressurssidel.
Sisseehitatud autentimine
HTTP põhiautentimine, seansihaldus, OAuth ja paroolide räsifunktsioonid võimaldavad SQL-failidel piirata lehtedele ligipääsu ilma välise identiteediteenuseta.
Miks kasutada SQLPage Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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