Juuruta Loomio ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga koostööpõhine otsustusplatvorm gruppidele ettepanekute arutamiseks, küsitluste läbiviimiseks ja ühiselt otsuste tegemiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Loomio
Loomio on avatud lähtekoodiga platvorm, mis on loodud spetsiaalselt koostööpõhiseks otsuste tegemiseks. Rühmad saavad pidada struktureeritud arutelusid, luua ettepanekuid, korraldada küsitlusi ja salvestada tulemusi – kõik ühes kohas. Erinevalt üldistest vestlustööriistadest hoiab Loomio vestlused keskendununa selgete otsuste poole liikumisele, muutes selle ideaalseks kooperatiividele, mittetulundusühingutele, kogukonnaorganisatsioonidele ja hajutatud meeskondadele.
Loomio isemajutamine oma VPS-is hoiab liikmete andmed täielikult teie kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma sõltuvuseta kolmanda osapoole teenusest. See juurutus sisaldab täielikku Railsi veebirakendust, Sidekiqi taustatöötlejat, PostgreSQL andmebaasi, Redise järjekorda ja Hocuspocus serverit reaalajas koostööpõhiseks dokumenditöötluseks.
Loomio peamised omadused
Struktureeritud ettepanekud
Loo ajaliselt piiratud ettepanekud nõustumise, mittenõustumise, erapooletuks jäämise ja blokeerimise valikutega, et grupid saaksid teha vastutustundlikke otsuseid selge auditeerimisjäljega.
Paindlikud küsitlused
Korralda eelistushääletusi, punktihääletusi, hindamishääletusi ja koosolekuaja küsitlusi, et koguda detailset rühma sisendit, mis ulatub kaugemale lihtsatest jah/ei küsimustest.
Keermestatud arutelud
Hoia vestlused korras lõimitud kommentaaride ja kontekstipõhiste reaktsioonidega, et oluline kontekst ei läheks kunagi kaduma hõivatud vestluskanalis.
Reaalajas koostöö
Koostöös redigeeri ettepaneku teksti ja arutelulõngu reaalajas, kasutades sisseehitatud Hocuspocus serverit, ilma kolmanda osapoole redaktorit vajamata.
Alamrühmad ja õigused
Korralda liikmed alamrühmadesse iseseisvate privaatsusseadete ja rollidega, toetades keerulisi organisatsioonilisi struktuure ühes installatsioonis.
Miks kasutada Loomio Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.