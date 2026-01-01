Loomio on avatud lähtekoodiga platvorm, mis on loodud spetsiaalselt koostööpõhiseks otsuste tegemiseks. Rühmad saavad pidada struktureeritud arutelusid, luua ettepanekuid, korraldada küsitlusi ja salvestada tulemusi – kõik ühes kohas. Erinevalt üldistest vestlustööriistadest hoiab Loomio vestlused keskendununa selgete otsuste poole liikumisele, muutes selle ideaalseks kooperatiividele, mittetulundusühingutele, kogukonnaorganisatsioonidele ja hajutatud meeskondadele.

Loomio isemajutamine oma VPS-is hoiab liikmete andmed täielikult teie kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma sõltuvuseta kolmanda osapoole teenusest. See juurutus sisaldab täielikku Railsi veebirakendust, Sidekiqi taustatöötlejat, PostgreSQL andmebaasi, Redise järjekorda ja Hocuspocus serverit reaalajas koostööpõhiseks dokumenditöötluseks.