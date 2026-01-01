Juurutage Zensical ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutatav dokumentatsiooniplatvorm, mis loob ja esitab ilusaid Markdownil põhinevaid projekti dokumente reaalajas eelvaatega.
Valige VPS-pakett Zensical jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Zensical
Zensical on kaasaegne dokumentatsiooniplatvorm, mille on loonud Material for MkDocs'i taga olev meeskond. See genereerib lihvitud, otsitavaid dokumentatsiooni veebisaite Markdowni lähtefailidest ja pakub neid sisseehitatud reaalajas eelvaate serveriga — nii on teie dokumentide muudatused brauseris koheselt nähtavad. See toetab nii oma natiivset
zensical.toml formaati kui ka olemasolevaid
mkdocs.yml konfiguratsioonifaile, muutes migreerimise MkDocsist lihtsaks.
Zensicali ise majutamine oma VPS-is tähendab, et teie dokumentatsioon asub teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma leheküljepõhise tasuta, lugejate jälgimiseta ja ilma sõltuvuseta kolmanda osapoole dokumentatsiooni majutusteenusest. Käivitusprojekt luuakse esimesel käivitamisel automaatselt, nii et saate kohe kirjutama hakata.
Zensical peamised omadused
Markdown-põhine koostamine
Kirjuta dokumentatsioon lihtsates Markdowni failides ja lase need renderdada poleeritud, täielikult navigeeritavaks dokumentatsiooni veebisaidiks.
Reaalajas eelvaate server
Sisseehitatud arendusserver laeb dokumentatsiooni brauseris uuesti niipea, kui lähtefailid salvestatakse, muutes redigeerimise kiireks ja koheseks.
Täisteksti otsing
Sisseehitatud kliendipoolne otsing indekseerib kõik dokumentatsioonilehed, nii et lugejad saavad sisu koheselt leida ilma igasuguse serveripoolse infrastruktuurita.
MkDocs ühilduvus
Loeb olemasolevaid
mkdocs.yml konfiguratsioonifaile, võimaldades meeskondadel MkDocsist migreeruda oma konfiguratsiooni ümber kirjutamata.
Mitmekeelne tugi
Täielik rahvusvahelistamine enam kui 60 keeles dokumentidele, mis teenindavad ülemaailmseid sihtrühmi nende emakeeles.
Algprojekt esmakordsel käivitamisel
Käivitab automaatselt näidisdokumentatsiooni projekti esimesel juurutamisel, et saaksid kohe alustada kirjutamise ja kohandamisega.
Miks kasutada Zensical Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.