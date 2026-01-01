Zensical on kaasaegne dokumentatsiooniplatvorm, mille on loonud Material for MkDocs'i taga olev meeskond. See genereerib lihvitud, otsitavaid dokumentatsiooni veebisaite Markdowni lähtefailidest ja pakub neid sisseehitatud reaalajas eelvaate serveriga — nii on teie dokumentide muudatused brauseris koheselt nähtavad. See toetab nii oma natiivset zensical.toml formaati kui ka olemasolevaid mkdocs.yml konfiguratsioonifaile, muutes migreerimise MkDocsist lihtsaks.

Zensicali ise majutamine oma VPS-is tähendab, et teie dokumentatsioon asub teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma leheküljepõhise tasuta, lugejate jälgimiseta ja ilma sõltuvuseta kolmanda osapoole dokumentatsiooni majutusteenusest. Käivitusprojekt luuakse esimesel käivitamisel automaatselt, nii et saate kohe kirjutama hakata.