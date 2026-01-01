Paigalda Kill Bill ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga tellimuste arveldamise ja makseplatvorm SaaS-ettevõtetele, turgudele ja kasutusmahupõhistele ettevõtetele.
Valige VPS-pakett Kill Bill jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kill Bill
Kill Bill on lahingutes karastatud avatud lähtekoodiga arveldus- ja makseplatvorm, mida kasutavad tootmises ettevõtted, kes töötlevad miljoneid arveid kuus. See haldab kogu monetiseerimise virna — kataloogihaldus, tellimused, korduv arveldamine, maksud ja maksete suunamine — läbi pistikprogrammi-põhise arhitektuuri, mis võimaldab sul kombineerida makseväravaid, maksumootoreid ja analüütikapakkujad äri loogikat ümber kirjutamata.
Killi Billi ise majutamine hoiab kliendi makse metaandmed, tellimuste ajaloo ja hinnareeglid sinu täieliku kontrolli all, ilma tehingupõhiste tasudeta või tarnija lukustuseta. Kaasasolev Kaui haldusliides annab finants- ja tugimeeskondadele veebikonsooli kontode, arvete, tagasimaksete ja plaani muudatuste jaoks ilma ühtegi API kutset kirjutamata.
Kill Bill peamised omadused
Tellimuste mootor
Prooviperioodid, tähtajalised lepingud, kombineeritud hinnastamine ning keerulised kataloogi versiooniuuendused ja -alandused koos automaatselt käsitletava proportsionaalse arvestusega.
Makselüüsi pistikprogrammid
Suuna maksed läbi Stripe'i, Adyen'i, Braintree'i, PayPal'i ja kümnete teiste pakkujate, kasutades vahetatavaid maksepistikprogramme.
Arveldamine ja meeldetuletused
Loo arveid graafiku alusel, proovi ebaõnnestunud makseid uuesti konfigureeritavate meeldetuletusreeglitega ja taasta tulu ilma kohandatud skripte kirjutamata.
Kaui administraatori konsool
Sirvi kontosid, tagasta makseid, muuda tellimusi ja vaata arveid spetsiaalse veebiliidese kaudu, mis on loodud toe- ja finantsmeeskondadele.
REST API ja pistikprogrammid
Täielik REST API pluss Java/Ruby pistikprogrammi SDK võimaldab sul integreerida Kill Billi CRM-idega, maksumootoritega ja analüüsivahenditega, ilma tuuma hargnemata.
Mitme rentnikuga valmis
Eralda kaubamärgid, piirkonnad või kliendisegmendid ühe eksemplari piires, kasutades sisseehitatud mitme rentniku funktsionaalsust eraldi kataloogide ja mandaatidega.
Miks kasutada Kill Bill Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.