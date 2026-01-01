Kill Bill on lahingutes karastatud avatud lähtekoodiga arveldus- ja makseplatvorm, mida kasutavad tootmises ettevõtted, kes töötlevad miljoneid arveid kuus. See haldab kogu monetiseerimise virna — kataloogihaldus, tellimused, korduv arveldamine, maksud ja maksete suunamine — läbi pistikprogrammi-põhise arhitektuuri, mis võimaldab sul kombineerida makseväravaid, maksumootoreid ja analüütikapakkujad äri loogikat ümber kirjutamata.

Killi Billi ise majutamine hoiab kliendi makse metaandmed, tellimuste ajaloo ja hinnareeglid sinu täieliku kontrolli all, ilma tehingupõhiste tasudeta või tarnija lukustuseta. Kaasasolev Kaui haldusliides annab finants- ja tugimeeskondadele veebikonsooli kontode, arvete, tagasimaksete ja plaani muudatuste jaoks ilma ühtegi API kutset kirjutamata.