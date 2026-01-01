OpenRemote on 100% avatud lähtekoodiga asjade interneti (IoT) platvorm, mis võimaldab sul vastu võtta andmeid mis tahes seadmest, modelleerida reaalseid varasid, automatiseerida käitumist reeglite abil ja tarnida kohandatud esiotsasid — kõike seda ühest isemajutatud virnast. See toetab koheselt protokolle nagu MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus ja Zigbee, lisaks halduri API-t kohandatud integratsioonide jaoks.

OpenRemote'i isemajutamine oma VPS-is hoiab telemeetria, automatiseerimisloogika ja lõppkasutaja andmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma seadmepõhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. See mall sisaldab haldurit, Keycloaki identiteeti, PostgreSQL-i ja HAProxy serva automaatsete Let's Encrypt sertifikaatidega, nii et virn on valmis seadmeid vastu võtma HTTPS-i ja MQTT/TLS-i kaudu kohe pärast käivitamist.