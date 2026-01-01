Juuruta OpenRemote ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga IoT platvorm varahalduse, hooneautomaatika, energiaseire ja ühendatud seadmete orkestreerimise jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenRemote
OpenRemote on 100% avatud lähtekoodiga asjade interneti (IoT) platvorm, mis võimaldab sul vastu võtta andmeid mis tahes seadmest, modelleerida reaalseid varasid, automatiseerida käitumist reeglite abil ja tarnida kohandatud esiotsasid — kõike seda ühest isemajutatud virnast. See toetab koheselt protokolle nagu MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus ja Zigbee, lisaks halduri API-t kohandatud integratsioonide jaoks.
OpenRemote'i isemajutamine oma VPS-is hoiab telemeetria, automatiseerimisloogika ja lõppkasutaja andmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma seadmepõhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. See mall sisaldab haldurit, Keycloaki identiteeti, PostgreSQL-i ja HAProxy serva automaatsete Let's Encrypt sertifikaatidega, nii et virn on valmis seadmeid vastu võtma HTTPS-i ja MQTT/TLS-i kaudu kohe pärast käivitamist.
OpenRemote peamised omadused
Mitme protokolli agendid
Ühenda seadmed MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee ja muu kaudu, ilma et peaksid iga integratsiooni jaoks protokollikoodi kirjutama.
Vara ja atribuudi mudel
Modelleeri reaalmaailma asju — hooneid, sõidukeid, energiaarvesteid — tüübitud varadena koos atribuutide, metaandmete ja ajalooliste andmepunktidega.
Kui-siis ja voo reeglid
Automatiseeri käitumist visuaalse kui-siis-redaktori, voopõhiste reeglite või JavaScripti ja Groovy abil keerukamate stsenaariumide jaoks.
Mitme rentnikuga valdkonnad
Eralda kliendid või saidid eraldi Keycloak-põhistesse valdkondadesse valdkonnapõhiste kasutajate, varade ja juhtpaneelidega.
Ülevaadete armatuurlauad
Loo kohandatud armatuurlaudu reaalajas ja ajalooliste tunnusandmete põhjal, eksportimata neid eraldi analüüsitööriista.
MQTT ja HTTP API-d
Avalda sisseehitatud MQTT maakler pordil 8883 ning REST ja WebSocket API-d, et välised süsteemid saaksid lugeda ja kirjutada vara olekut.
Miks kasutada OpenRemote Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.