Grav on kaasaegne lamefaili-sisuhaldussüsteem (CMS), mis salvestab kogu sisu Markdowni failidena failisüsteemi, kaotades andmebaasi täielikult. Ehitatud PHP-le Twigi mallimootoriga, pakub see kiiret lehtede laadimist failipõhise vahemälu kaudu, sisseehitatud administreerimispaneeli mittetehnilistele toimetajatele ja üle 300 pistikprogrammi vormide, SEO, otsingu ja mitmekeelse sisu jaoks.

Gravi isemajutamine oma VPS-is tähendab, et varukoopiad on sama lihtsad kui kausta kopeerimine, versioonihaldust teostab Git loomupäraselt ning puuduvad andmebaasi ühenduse piirangud, päringute optimeerimise peavalud ega eraldi varundustööd — ainult failid ja teie rakendus, mis töötab teie kontrolli all oleval riistvaral.