Juurutage Grav ühe klõpsuga paigaldusega.
Kiire, moodne failipõhine sisuhaldussüsteem, mis ei vaja andmebaasi — lihtsalt Markdowni failid, Twigi mallid ja pistikprogrammide ökosüsteem.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Grav
Grav on kaasaegne lamefaili-sisuhaldussüsteem (CMS), mis salvestab kogu sisu Markdowni failidena failisüsteemi, kaotades andmebaasi täielikult. Ehitatud PHP-le Twigi mallimootoriga, pakub see kiiret lehtede laadimist failipõhise vahemälu kaudu, sisseehitatud administreerimispaneeli mittetehnilistele toimetajatele ja üle 300 pistikprogrammi vormide, SEO, otsingu ja mitmekeelse sisu jaoks.
Gravi isemajutamine oma VPS-is tähendab, et varukoopiad on sama lihtsad kui kausta kopeerimine, versioonihaldust teostab Git loomupäraselt ning puuduvad andmebaasi ühenduse piirangud, päringute optimeerimise peavalud ega eraldi varundustööd — ainult failid ja teie rakendus, mis töötab teie kontrolli all oleval riistvaral.
Grav peamised omadused
Andmebaasi pole vaja
Kogu sisu asub Markdowni failidena, kaotades vajaduse andmebaasi seadistamise, ühenduste kogumise või päringute optimeerimise järele tüüpiliste saidikoormuste jaoks.
Sisseehitatud halduspaneel
Halda lehti, kujundusi, pistikprogramme ja kasutajakontosid viimistletud veebiliidese kaudu, puudutamata käsurida või muutmata faile otse.
Rikkalik pistikprogrammi ökosüsteem
Rohkem kui 300 pistikprogrammi hõlmavad vorme, mitmekeelset tuge, otsingut, SEO-d, piltide optimeerimist ja palju muud — installi need ühe klõpsuga administraatoripaneelilt.
Git-sõbralik sisu
Failipõhine arhitektuur muudab kogu saidi — sisu, konfiguratsiooni ja koodi — Gitis jälgitavaks automatiseeritud juurutuste ja muudatuste ajaloo jaoks.
Twig Mallindus
Loo täielikult kohandatud teemasid, kasutades Twigi mallimootorit, millel on juurdepääs võimsale sisu API-le, taksonoomiasüsteemile ja meediatorule.
Miks kasutada Grav Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.