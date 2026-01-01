Juuruta võib-olla ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse ja varahalduse rakendus, mis hoiab sinu finantsandmeid täielikult sinu serveris.
Valige VPS-pakett Maybe jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Maybe
Maybe on täielikult avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse ja varahalduse platvorm, mis loodi algselt riskikapitaliga toetatud idufirmana ja hiljem avaldati AGPLv3 litsentsi all. See koondab pangakontod, investeerimisportfellid, kinnisvara ja kohustused ühele juhtpaneelile koos netoväärtuse jälgimise, tehingute kategoriseerimise ja eelarve planeerimisega. Valikuline OpenAI integratsioon lisab tehisintellektil põhinevaid finantsülevaateid, ilma et need oleksid kohustuslikud.
Maybe juurutamine oma VPS-i (virtuaalserverisse) tähendab, et sinu tundlikud finantsandmed ei läbi kunagi kolmandate osapoolte servereid, väldid korduvaid SaaS-tasusid ja säilitad täielikud ekspordi- ja kohandamisvõimalused, mida kommertsplatvormid piiravad.
Maybe peamised omadused
Netoväärtuse jälgimine
Koonda kõik kontod ja varad ühele armatuurlauale koos ajalooliste trendide ja mitme valuuta toetusega.
Investeeringute portfoolio
Jälgi aktsiaid, krüptot ja muid investeeringuid automaatse sünkroonimisega suurematelt maakleritelt ja reaalajas uuendustega.
Tehingute kategoriseerimine
Nutikad reeglid ja valikuline tehisintellektil põhinev automatiseerimine klassifitseerivad kulutused, nii et eelarved püsivad täpsed ilma käsitsi pingutuseta.
Täielik andmeprivaatsus
Finantsandmed asuvad ainult sinu VPS-is — puudub kolmandate osapoolte juurdepääs, reklaamianalüüs ja SaaS-i liitumistasud.
AI Rahandusülevaated
Too oma OpenAI API võti, et avada vestluspõhine finantsnõuanne ja automatiseeritud kategoriseerimise soovitused.
Miks kasutada Maybe Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.