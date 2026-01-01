Maybe on täielikult avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse ja varahalduse platvorm, mis loodi algselt riskikapitaliga toetatud idufirmana ja hiljem avaldati AGPLv3 litsentsi all. See koondab pangakontod, investeerimisportfellid, kinnisvara ja kohustused ühele juhtpaneelile koos netoväärtuse jälgimise, tehingute kategoriseerimise ja eelarve planeerimisega. Valikuline OpenAI integratsioon lisab tehisintellektil põhinevaid finantsülevaateid, ilma et need oleksid kohustuslikud.

Maybe juurutamine oma VPS-i (virtuaalserverisse) tähendab, et sinu tundlikud finantsandmed ei läbi kunagi kolmandate osapoolte servereid, väldid korduvaid SaaS-tasusid ja säilitad täielikud ekspordi- ja kohandamisvõimalused, mida kommertsplatvormid piiravad.