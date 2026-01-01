Cockpit on kaasaegne peata sisuhaldussüsteem, mis on loodud arendajate töövoogude jaoks. See pakub puhast ja intuitiivset liidest sisutüüpide, kogude ja üksikobjektide määratlemiseks, genereerides seejärel automaatselt RESTful ja GraphQL API-d iga sisumudeli jaoks – kohandatud API-koodi pole vaja. Selle kerge jalajälg tähendab kiiremaid juurutamisi ja väiksemat ressursikulu võrreldes traditsiooniliste sisuhaldussüsteemidega.

Cockpiti ise majutamine oma VPS-is hoiab toimetusliku sisu, kasutajaandmed ja API-märgid teie enda infrastruktuuris. Säilitate täieliku kontrolli API päringulimiitide, autentimise ja salvestusruumi üle, pakkudes samal ajal sisu mis tahes esiotsa raamistikule – React, Vue, Angular, mobiilirakendused või staatiliste saitide generaatorid nagu Next.js ja Gatsby.