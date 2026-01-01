Paigaldage Cockpit CMS ühe klõpsuga paigaldusena.
Kergekaaluline API-põhine peata sisuhaldussüsteem arendajatele, kes vajavad paindlikku sisumodelleerimist ilma monoliitse CMS-i lisakoormuseta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cockpit CMS
Cockpit on kaasaegne peata sisuhaldussüsteem, mis on loodud arendajate töövoogude jaoks. See pakub puhast ja intuitiivset liidest sisutüüpide, kogude ja üksikobjektide määratlemiseks, genereerides seejärel automaatselt RESTful ja GraphQL API-d iga sisumudeli jaoks – kohandatud API-koodi pole vaja. Selle kerge jalajälg tähendab kiiremaid juurutamisi ja väiksemat ressursikulu võrreldes traditsiooniliste sisuhaldussüsteemidega.
Cockpiti ise majutamine oma VPS-is hoiab toimetusliku sisu, kasutajaandmed ja API-märgid teie enda infrastruktuuris. Säilitate täieliku kontrolli API päringulimiitide, autentimise ja salvestusruumi üle, pakkudes samal ajal sisu mis tahes esiotsa raamistikule – React, Vue, Angular, mobiilirakendused või staatiliste saitide generaatorid nagu Next.js ja Gatsby.
Cockpit CMS peamised omadused
API-esimene sisu edastus
Iga sisukogu saab automaatselt REST- ja GraphQL-lõpp-punktid, mis on valmis toitma mis tahes esiliidest või mobiilirakendust.
Paindlik sisumodelleerimine
Määra kohandatud väljatüübid, pesastatud struktuurid ja sisu seosed skeemimuudatusi kirjutamata.
Mitmekeelne tugi
Halda lokaliseeritud sisu loomulikult rahvusvaheliste saitide jaoks ilma täiendavate pistikprogrammide või väliste tõlketeenusteta.
Rollipõhised õigused
Määra toimetajatele, kaastöötajatele ja API klientidele detailne juurdepääsutase, nii et iga roll puudutab ainult seda, mida ta peaks.
Webhooki integratsioon
Käivita automatiseeritud töövoogusid ja vahemälu tühistamisi sisumuudatuste korral konfigureeritavate veebihaagi lõpp-punktidega.
Miks kasutada Cockpit CMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.