Juuruta PgHero ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga PostgreSQL-i jõudluse armatuurlaud päringute, indeksite ja andmebaasi seisundi reaalajas jälgimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PgHero
PgHero on avatud lähtekoodiga jõudlusarmatuurlaud, mis on ehitatud spetsiaalselt PostgreSQL-i jaoks. See toob esile aeglased päringud, kasutamata indeksid, paisunud tabelid, duplikaatindeksid, kehtetud piirangud ja ühenduste arvu puhtas veebiliideses — selle lugemiseks ei ole vaja andmebaasi asjatundlikkust. Iga mõõdik on PostgreSQL-spetsiifiline, nii et armatuurlaud annab otse teavet, mis on oluline häälestamiseks ja tõrkeotsinguks.
PgHero iseseisev majutamine tähendab, et sinu andmebaasi mandaadid ja päringumustrid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Ühenda see mis tahes PostgreSQL-i eksemplariga — konteineriga samal VPS-il, kaugjuhitava andmebaasiga või mitme andmebaasiga korraga — ja saad püsiva jälgimisarmatuurlaua, mis on ligipääsetav sinu brauseri kaudu.
PgHero peamised omadused
Aeglase päringu tuvastamine
PgHero järjestab päringud kogutäitmisaja ja keskmise täitmisaja järgi, et saaksid koheselt tuvastada, millised päringud rakenduse jõudlust halvendavad.
Indeksi analüüs
Toob esile kasutamata, korduvad ja puuduvad indeksid, et saaksid korrastada indeksite paisumist ja lisada indeksid, mis tegelikult kiirendavad sinu töökoormust.
Ruumikasutuse ja paisumise jälgimine
Näitab tabeli ja indeksi suurusi koos surnud tuplite arvuga, et sa teaksid, millal on vaja VACUUM-it või REINDEX-it, enne kui ruum probleemiks muutub.
Ühenduse jälgimine
Jälgib aktiivseid ühendusi kasutaja, andmebaasi ja oleku järgi, et saaksid tuvastada ühenduste lekked ja puhvri ammendumise enne, kui need põhjustavad katkestusi.
Ajalooline päringu statistika
Jäädvustab päringustatistikat aja jooksul ja kuvab neid ajavahemiku liuguriga, muutes lihtsaks jõudluse languste korreleerimise juurutuste või koormuse muutustega.
Miks kasutada PgHero Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.