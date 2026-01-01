PgHero on avatud lähtekoodiga jõudlusarmatuurlaud, mis on ehitatud spetsiaalselt PostgreSQL-i jaoks. See toob esile aeglased päringud, kasutamata indeksid, paisunud tabelid, duplikaatindeksid, kehtetud piirangud ja ühenduste arvu puhtas veebiliideses — selle lugemiseks ei ole vaja andmebaasi asjatundlikkust. Iga mõõdik on PostgreSQL-spetsiifiline, nii et armatuurlaud annab otse teavet, mis on oluline häälestamiseks ja tõrkeotsinguks.

PgHero iseseisev majutamine tähendab, et sinu andmebaasi mandaadid ja päringumustrid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist. Ühenda see mis tahes PostgreSQL-i eksemplariga — konteineriga samal VPS-il, kaugjuhitava andmebaasiga või mitme andmebaasiga korraga — ja saad püsiva jälgimisarmatuurlaua, mis on ligipääsetav sinu brauseri kaudu.