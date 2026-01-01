EdgeDB on avatud lähtekoodiga andmebaas, mis mõtestab ümber relatsioonilise paradigma. See on ehitatud PostgreSQL-i tõestatud mootorile ning tutvustab rikkalikku objekt-relatsioonilist andmemudelit, skeemi pärimist ja EdgeQL-i – päringukeelt, mis on loodud olema SQL-ist väljendusrikkam ja turvalisem. Arendajad saavad kasu arvutatud omadustest, lingi omadustest ja sisseehitatud migreerimistööriistadest, mis välistavad käsitsi skeemihalduse.

EdgeDB ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli andmebaasi konfiguratsiooni, ressursside jaotuse ja andmete asukoha üle. Sa saad häälestada PostgreSQL-i seadeid vastavalt oma töökoormusele, rakendada kohandatud varundusstrateegiaid ja integreerida oma infrastruktuuriga ilma hallatavate andmebaasiteenuste piiranguteta.