Juuruta EdgeDB ühe klõpsu paigaldusega.
Järgmise põlvkonna graaf-relatsiooniline andmebaas, mis põhineb PostgreSQL-il, kaasaegse päringukeele ja intuitiivse andmemudeliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada EdgeDB
EdgeDB on avatud lähtekoodiga andmebaas, mis mõtestab ümber relatsioonilise paradigma. See on ehitatud PostgreSQL-i tõestatud mootorile ning tutvustab rikkalikku objekt-relatsioonilist andmemudelit, skeemi pärimist ja EdgeQL-i – päringukeelt, mis on loodud olema SQL-ist väljendusrikkam ja turvalisem. Arendajad saavad kasu arvutatud omadustest, lingi omadustest ja sisseehitatud migreerimistööriistadest, mis välistavad käsitsi skeemihalduse.
EdgeDB ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli andmebaasi konfiguratsiooni, ressursside jaotuse ja andmete asukoha üle. Sa saad häälestada PostgreSQL-i seadeid vastavalt oma töökoormusele, rakendada kohandatud varundusstrateegiaid ja integreerida oma infrastruktuuriga ilma hallatavate andmebaasiteenuste piiranguteta.
EdgeDB peamised omadused
EdgeQL päringukeel
Kaasaegne alternatiiv SQL-ile intuitiivse süntaksi, komponeeritavate avaldiste ja võimsa objektigraafi läbimisega, mis välistab keerulised mitme ühendusega päringud.
Objekt-relatsiooniline mudel
Määratle skeemid, kasutades objektitüüpe koos päriluse ja arvutatud omadustega, vähendades impedantsi sobimatust rakenduse koodi ja andmebaasikihi vahel.
Automaatsed migratsioonid
Loo ja rakenda skeemamuudatusi automaatselt oma skeemamääratluste põhjal, välistades käsitsi kirjutatud ALTER TABLE skriptid ja migratsiooni nihke.
Veebi admini kasutajaliides
Sisseehitatud brauseripõhine liides skeemi uurimiseks, interaktiivseteks päringuteks ja andmete visualiseerimiseks ilma lisatööriistu installimata.
Tüübiturvalised klienditeegid
Ametlikud päringukonstruktorid TypeScripti, Pythoni ja Go jaoks genereerivad täielikult tüübikindla andmebaasi juurdepääsukoodi otse sinu EdgeDB skeemist.
Miks kasutada EdgeDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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