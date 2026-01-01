LocalAI on tasuta, avatud lähtekoodiga alternatiiv OpenAI API-le, mis töötab täielikult sinu enda infrastruktuuril. See rakendab OpenAI REST API spetsifikatsiooni, nii et iga OpenAI jaoks loodud rakendus – LangChain, LlamaIndex, AutoGen ja sajad teised – saab LocalAI-le üle minna, muutes ühte lõpp-punkti URL-i ilma koodimuudatusteta. See toetab keelemudeleid llama.cpp kaudu, pildigeneratsiooni Stable Diffusioni kaudu ja heli transkriptsiooni Whisperi kaudu, kõik pakutakse ühest konteinerist koos sisseehitatud mudeligalerii ja vestlusliidesega.

LocalAI isemajutamine tähendab, et sinu viiped, vastused ja loodud sisu ei lahku kunagi sinu serverist. Puuduvad märgi-põhised kulud, piirangud päringute arvule ega sõltuvus kolmanda osapoole API kättesaadavusest – muutes selle praktiliseks privaatsustundlike töökoormuste ja kuluteadlike tootmiskasutuselevõttude jaoks.