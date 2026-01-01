LocalAI ühe klõpsuga paigaldus
Ise majutatud, OpenAI API-ga ühilduv järeldusserver, mis käitab LLM-e, piltide genereerimist ja heli transkriptsiooni sinu enda riistvaral.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LocalAI
LocalAI on tasuta, avatud lähtekoodiga alternatiiv OpenAI API-le, mis töötab täielikult sinu enda infrastruktuuril. See rakendab OpenAI REST API spetsifikatsiooni, nii et iga OpenAI jaoks loodud rakendus – LangChain, LlamaIndex, AutoGen ja sajad teised – saab LocalAI-le üle minna, muutes ühte lõpp-punkti URL-i ilma koodimuudatusteta. See toetab keelemudeleid llama.cpp kaudu, pildigeneratsiooni Stable Diffusioni kaudu ja heli transkriptsiooni Whisperi kaudu, kõik pakutakse ühest konteinerist koos sisseehitatud mudeligalerii ja vestlusliidesega.
LocalAI isemajutamine tähendab, et sinu viiped, vastused ja loodud sisu ei lahku kunagi sinu serverist. Puuduvad märgi-põhised kulud, piirangud päringute arvule ega sõltuvus kolmanda osapoole API kättesaadavusest – muutes selle praktiliseks privaatsustundlike töökoormuste ja kuluteadlike tootmiskasutuselevõttude jaoks.
LocalAI peamised omadused
OpenAI APIga ühilduv
Kasuta OpenAI API kõnede asendajana rakenduse koodi muutmata — lihtsalt uuenda baas-URL-i ja vaheta API võti.
Mitmemodaalne järeldamine
Käita keelemudeleid, piltide genereerimist (Stable Diffusion) ja heli transkribeerimist (Whisper) ühest serverist ühe ühtse API kaudu.
Sisseehitatud mudeligalerii
Sirvi, laadi alla ja aktiveeri eelkonfigureeritud mudeleid veebiliidese kaudu, ilma et peaksid kirjutama konfiguratsioonifaile või käivitama CLI käske.
Ainult CPU töö
Töötab standardse VPS-i riistvaral ilma GPU nõueteta — GPU kiirendus on toetatud, kui see on saadaval, kuid pole kunagi nõutav.
Tokenitasuta
Piiramatu järeldamine ilma päringupõhise hinnastamiseta, kasutuslimiitideta või arveldamiseta — sinu ainus kulu on VPS, mis seda käitab.
Miks kasutada LocalAI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.