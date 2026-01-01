Sonatype Nexus Repository Manager on tööstusstandardiks olev artefaktide hoidla ehitusartefaktide salvestamiseks, korraldamiseks ja levitamiseks kõigis peamistes pakiformaatides. See toimib universaalse puhvervahemäluna Maven Centrali, npm-i, PyPI, Docker Hubi ja kümnete teiste registrite jaoks, vähendades oluliselt väliseid allalaadimisi ja kiirendades ehitusi.

Nexuse ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli artefaktide salvestamise, juurdepääsupoliitikate ja turvaskannimise üle. Meeskonnad saavad ühe tõeallika kõigi sõltuvuste jaoks – nii avalike kui ka privaatsete – ilma kohapõhise hinnakujunduse või pilvesalvestuspiiranguteta.