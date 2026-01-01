Juurutage Nexus Repository Manager ühe klõpsuga paigaldusega.
Universaalne artefaktide hoidlahaldur, mis toetab Mavenit, npm-i, Dockerit, PyPI-d ja palju muud.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager on tööstusstandardiks olev artefaktide hoidla ehitusartefaktide salvestamiseks, korraldamiseks ja levitamiseks kõigis peamistes pakiformaatides. See toimib universaalse puhvervahemäluna Maven Centrali, npm-i, PyPI, Docker Hubi ja kümnete teiste registrite jaoks, vähendades oluliselt väliseid allalaadimisi ja kiirendades ehitusi.
Nexuse ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli artefaktide salvestamise, juurdepääsupoliitikate ja turvaskannimise üle. Meeskonnad saavad ühe tõeallika kõigi sõltuvuste jaoks – nii avalike kui ka privaatsete – ilma kohapõhise hinnakujunduse või pilvesalvestuspiiranguteta.
Nexus Repository Manager peamised omadused
Universaalne vormingu tugi
Majuta ja puhverda Mavenit, npmi, NuGetit, PyPI-d, Dockerit, Helmi, Go-d ja paljusid teisi formaate ühest eksemplarist.
Puhverserver ja vahemälu
Puhverda kauged artefaktid lokaalselt, et ehitused ei ebaõnnestuks kunagi, kuna ülesvoolu register on aeglane või kättesaamatu.
Privaatsed hoidlad
Avalda omanduses olevad teegid ja Docker pildid privaatsetesse majutatud repositooriumidesse täpse juurdepääsukontrolliga.
Komponendi otsing
Täistekstiotsing kõikides hoidlates võimaldab arendajatel kiiresti leida konkreetseid artefakti versioone ja nende metaandmeid.
Rollipõhine juurdepääs
Määra detailsed õigused hoidlate kaupa, et meeskonnad näeksid ja saaksid avaldada ainult neile kuuluvatesse hoidlatesse.
Miks kasutada Nexus Repository Manager Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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