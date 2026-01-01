Super Productivity ühendab ülesannete haldamise, aja jälgimise ja arendaja tööriistade integratsioonid ühte rakendusse. See ühendab struktureeritud ülesannete nimekirjad Pomodoro-põhise ajaplaneerimisega, automaatse ajalehtede genereerimise ja otsesed integratsioonid Jira, GitHubi, GitLabi ja Trelloga — nii et määratud ülesanded voolavad sinu ülesannete nimekirja ilma käsitsi sisestamiseta ja töölogid sünkroonitakse automaatselt tagasi.

Ise majutamine sinu VPS-is muudab Super Productivity ligipääsetavaks igast brauserist ilma lauaarvuti rakendust installimata, hoides samal ajal sinu ülesannete andmed, kliendiandmed ja töömallid infrastruktuuril, mida sina kontrollid. Puudub analüütika, telemeetria ja kasutajapõhised tasud.