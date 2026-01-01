Juuruta Super Productivity ühe klõpsuga.
Täiustatud ülesannete haldur, mis ühendab ülesannete nimekirjad, aja jälgimise, Pomodoro taimeri ja integratsioonid Jira, GitHubi ja GitLabi-ga ühes tööriistas.
Valige VPS-pakett Super Productivity jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Super Productivity
Super Productivity ühendab ülesannete haldamise, aja jälgimise ja arendaja tööriistade integratsioonid ühte rakendusse. See ühendab struktureeritud ülesannete nimekirjad Pomodoro-põhise ajaplaneerimisega, automaatse ajalehtede genereerimise ja otsesed integratsioonid Jira, GitHubi, GitLabi ja Trelloga — nii et määratud ülesanded voolavad sinu ülesannete nimekirja ilma käsitsi sisestamiseta ja töölogid sünkroonitakse automaatselt tagasi.
Ise majutamine sinu VPS-is muudab Super Productivity ligipääsetavaks igast brauserist ilma lauaarvuti rakendust installimata, hoides samal ajal sinu ülesannete andmed, kliendiandmed ja töömallid infrastruktuuril, mida sina kontrollid. Puudub analüütika, telemeetria ja kasutajapõhised tasud.
Super Productivity peamised omadused
Integreeritud ajaarvestus
Jälgi iga ülesande aega automaatse tööajaaruande loomisega — sobib suurepäraselt kliendiarvelduseks, sprindi aruanneteks ja et mõista, kuhu sinu tunnid kuluvad.
Pomodoro taimer
Sisseehitatud Pomodoro tehnika tugi konfigureeritavate töö- ja puhkeintervallidega pluss meeldetuletused fookuse säilitamiseks ja läbipõlemise vältimiseks.
Jira ja GitHubi sünkroonimine
Impordi automaatselt määratud Jira piletid ja GitHubi probleemid oma ülesannete loendisse ning saada töölogid tagasi, et hoida projektitööriistad sünkroonis.
Alamülesanded ja projektid
Korralda tööd hierarhiliste alamülesannete, projektide ja värvikoodiga siltidega, et keerulised algatused püsiksid struktureeritud ja hallatavad.
Tootlikkuse mõõdikud
Jälgib lõpetatud ülesandeid, fookusaega ja igapäevaseid mustreid aja jooksul, et sa saaksid tuvastada töövoo kitsaskohad ja oma harjumusi parandada.
Miks kasutada Super Productivity Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.