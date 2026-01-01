Juuruta SQLChat ühe klõpsuga paigaldusega.
AI-põhine, vestluspõhine SQL-klient, mis pärib andmeid mis tahes andmebaasist, kasutades lihtsat inglise keelt SQL-i kirjutamise asemel.
Valige VPS-pakett SQLChat jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SQLChat
SQLChat on vestluspõhine SQL-klient, mis ühendub sinu olemasolevate andmebaasidega ja võimaldab sul neid loomuliku keele abil pärida. Selle asemel, et SQL-i käsitsi kirjutada, kirjeldad sa, mida soovid lihtsas inglise keeles ja SQLChat tõlgib selle SQL-päringuks, täidab selle ja tagastab tulemused — kõik vestlusliidese kaudu. See loeb sinu andmebaasi skeemi automaatselt, nii et genereeritud päringud viitavad tegelikele tabeli- ja veerunimedele.
SQLChati isemajutamine sinu VPS-is tähendab, et andmebaasi mandaadid ja päringutulemused ei lahku kunagi sinu enda infrastruktuurist. Olekuvaba, ühe teenuse disain muudab selle kergeks ja hõlpsasti hooldatavaks, samal ajal kui kohandatud AI-lõpp-punkti tugi võimaldab sul suunata järeldusi läbi mis tahes OpenAI-ühilduva mudeli.
SQLChat peamised omadused
Loomuliku keele päringud
Kirjelda, mida sa soovid lihtsas inglise keeles, ja SQLChat genereerib SQL-i, käivitab selle ja tagastab tulemused, ilma et peaksid teadma täpset süntaksit.
Mitme andmebaasi tugi
Ühendu MySQL-i, PostgreSQL-i, SQL Serveri, TiDB-i, OceanBase'i ja teiste andmebaasidega ühe liidese kaudu, ilma tööriistu vahetamata.
Skeemiteadlik AI
SQLChat loeb sinu andmebaasi skeemi automaatselt, võimaldades AI-l genereerida täpseid päringuid, mis viitavad tegelikele tabeli- ja veerunimedele.
Kohandatud AI lõpp-punkt
Suuna SQLChat mis tahes OpenAI-ga ühilduva API lõpp-punktiga, sealhulgas isemajutatud mudelid Ollama kaudu, et hoida tehisintellekti järeldusi oma infrastruktuuris.
Olekuta juurutamine
Ühe kasutaja režiimis ei salvesta SQLChat andmeid serveripoolselt — ühenduse profiilid asuvad brauseris, hoides juurutuse kergena ja ilma andmebaasi sõltuvuseta.
Miks kasutada SQLChat Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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