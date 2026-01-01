SQLChat on vestluspõhine SQL-klient, mis ühendub sinu olemasolevate andmebaasidega ja võimaldab sul neid loomuliku keele abil pärida. Selle asemel, et SQL-i käsitsi kirjutada, kirjeldad sa, mida soovid lihtsas inglise keeles ja SQLChat tõlgib selle SQL-päringuks, täidab selle ja tagastab tulemused — kõik vestlusliidese kaudu. See loeb sinu andmebaasi skeemi automaatselt, nii et genereeritud päringud viitavad tegelikele tabeli- ja veerunimedele.

SQLChati isemajutamine sinu VPS-is tähendab, et andmebaasi mandaadid ja päringutulemused ei lahku kunagi sinu enda infrastruktuurist. Olekuvaba, ühe teenuse disain muudab selle kergeks ja hõlpsasti hooldatavaks, samal ajal kui kohandatud AI-lõpp-punkti tugi võimaldab sul suunata järeldusi läbi mis tahes OpenAI-ühilduva mudeli.