Reitti on oma serveris majutatav asukoha jälgimise ja ajajoone rakendus, mis pakub sulle privaatset alternatiivi Google'i ajajoonele. Impordi oma olemasolev ajalugu Google Mapsi ajajoone eksportidest, GPX-failidest ja GeoJSONist või edasta reaalajas asukohti telefonirakendustest nagu OwnTracks ja GPSLogger, et luua pidev ülevaade sellest, kus sa oled käinud.

Reitti tuvastab automaatselt olulised kohad ja reisid, seejärel visualiseerib need interaktiivsel kaardil igapäevaste ajajoonte ja liikumisstatistikaga. Kuna kõik töötab sinu enda serveris, ei lahku sinu detailne asukohaajalugu kunagi sinu infrastruktuurist ega seda ei kaevandata reklaami eesmärgil. See mall sisaldab PostGIS andmebaasi georuumiliste päringute jaoks, Redis vahemälu ja komplektis olevat kaardipaani vahemälu, nii et kogu süsteem töötab kohe karbist välja võttes.