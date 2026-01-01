Juuruta Reitti ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatav asukoha jälgimise ja ajajoone platvorm, mis hoiab sinu liikumisajaloo privaatsena Google'i ajajoone alternatiivina.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Reitti
Reitti on oma serveris majutatav asukoha jälgimise ja ajajoone rakendus, mis pakub sulle privaatset alternatiivi Google'i ajajoonele. Impordi oma olemasolev ajalugu Google Mapsi ajajoone eksportidest, GPX-failidest ja GeoJSONist või edasta reaalajas asukohti telefonirakendustest nagu OwnTracks ja GPSLogger, et luua pidev ülevaade sellest, kus sa oled käinud.
Reitti tuvastab automaatselt olulised kohad ja reisid, seejärel visualiseerib need interaktiivsel kaardil igapäevaste ajajoonte ja liikumisstatistikaga. Kuna kõik töötab sinu enda serveris, ei lahku sinu detailne asukohaajalugu kunagi sinu infrastruktuurist ega seda ei kaevandata reklaami eesmärgil. See mall sisaldab PostGIS andmebaasi georuumiliste päringute jaoks, Redis vahemälu ja komplektis olevat kaardipaani vahemälu, nii et kogu süsteem töötab kohe karbist välja võttes.
Reitti peamised omadused
Mitmeallikaline import
Impordi ajalugu Google Mapsi ajajoone eksportidest, GPX-failidest ja GeoJSONist või voogedasta reaalajas andmeid OwnTracksist ja GPSLoggerist.
Automaatne koha tuvastus
Reitti analüüsib sinu tooreid punkte, et tuvastada olulisi kohti ja külastatud asukohti ilma käsitsi sildistamiseta.
Reisi- ja rännuülevaated
Liikumised on rühmitatud reisideks koos vahemaade, kestuste ja transpordiliikidega, nii et sinu ajajoon on nagu päevik.
Interaktiivne kaardi ajajoon
Sirvi mis tahes päeva interaktiivsel kaardil koos marsruutide, peatuste ja sinu tegevuse kronoloogilise ajajoonega.
Ise hostitud privaatsus
Kõik asukohaandmed püsivad sinu enda PostGIS andmebaasis, neid ei jagata kunagi Google'iga ega kasutata reklaamimiseks.
Miks kasutada Reitti Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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