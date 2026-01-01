autobrr on järgmise põlvkonna allalaadimise automatiseerimise platvorm torrentide ja useneti jaoks, mis koondab tööriistade nagu autodl-irssi, trackarr ja flexget funktsionaalsuse ühte kaasaegsesse lahendusse. See ühendub indekseerija IRC kanalitega, kus uued väljalasked kuulutatakse välja kohe, kui need üles laaditakse, rakendab sinu filtrireegleid ja edastab sobivad torrentifailid sinu valitud allalaadimiskliendile — kõik reaalajas, ilma küsitlusviivitusteta.

autobrr isemajutamine VPS-is tagab 24/7 IRC kanali jälgimise püsivate ühendustega, mida kodumasin dünaamilise IP-ga või planeeritud seisakuga usaldusväärselt säilitada ei suuda. Pidevalt spetsiaalsel infrastruktuuril töötamine tähendab, et sinu automatiseerimine ei jäta kunagi kasutamata freeleech-akent, piiratud jagajatega väljalaset või ajatundlikku suhte võimalust privaatsetel jälgijatel.