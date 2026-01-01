Paigaldage autobrr ühe klõpsuga paigaldusena.
Moodne automatiseeritud allalaadimisvahend, mis jälgib reaalajas indekseerija IRC kanaleid, et haarata torrenteid kohe, kui need välja kuulutatakse.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada autobrr
autobrr on järgmise põlvkonna allalaadimise automatiseerimise platvorm torrentide ja useneti jaoks, mis koondab tööriistade nagu autodl-irssi, trackarr ja flexget funktsionaalsuse ühte kaasaegsesse lahendusse. See ühendub indekseerija IRC kanalitega, kus uued väljalasked kuulutatakse välja kohe, kui need üles laaditakse, rakendab sinu filtrireegleid ja edastab sobivad torrentifailid sinu valitud allalaadimiskliendile — kõik reaalajas, ilma küsitlusviivitusteta.
autobrr isemajutamine VPS-is tagab 24/7 IRC kanali jälgimise püsivate ühendustega, mida kodumasin dünaamilise IP-ga või planeeritud seisakuga usaldusväärselt säilitada ei suuda. Pidevalt spetsiaalsel infrastruktuuril töötamine tähendab, et sinu automatiseerimine ei jäta kunagi kasutamata freeleech-akent, piiratud jagajatega väljalaset või ajatundlikku suhte võimalust privaatsetel jälgijatel.
autobrr peamised omadused
Reaalajaline IRC jälgimine
Püsivad ühendused indekseerija IRC teavituse kanalitega tuvastavad uued väljalasked hetkel, mil need üles laaditakse, enne kui RSS-vood või API-päringud neid näeksid.
Täpsemad filtrireeglid
Loo keerulisi filtreid suuruse, kategooria, üleslaadija, väljalaskerühma, eraldusvõime ja kohandatud regulaaravaldise mustrite alusel, et haarata täpselt seda, mida soovid, ja mitte midagi muud.
Mitmekliendi tugi
Saada allalaaditud torrenteid otse qBittorrentisse, Deluge'i, Transmissioni, Radarrisse, Sonarrisse, Lidarrisse või jälgimiskaustadesse — suunates erinevaid filtreid automaatselt erinevatele klientidele.
arr integratsioon
Loomulik integratsioon Radarr'i, Sonarr'i, Lidarr'i ja Whisparr'iga võimaldab autobrr'il kontrollida, kas väljalase on tegelikult soovitud enne allalaadimist, välistades raisatud ribalaiuse.
Statistika ja ajalugu
Jälgi allalaadimiste arvu, filtreeri tabamismäärasid ja vaata ajalugu veebiliidese kaudu, et saaksid oma reegleid häälestada ja mõista oma automatiseerimise toimivust aja jooksul.
Miks kasutada autobrr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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