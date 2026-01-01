Kuni 69% allahindlust autobrr tootele

Paigaldage autobrr ühe klõpsuga paigaldusena.

Moodne automatiseeritud allalaadimisvahend, mis jälgib reaalajas indekseerija IRC kanaleid, et haarata torrenteid kohe, kui need välja kuulutatakse.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  € /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigaldage autobrr ühe klõpsuga paigaldusena.

Valige VPS-pakett autobrr jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada autobrr

autobrr on järgmise põlvkonna allalaadimise automatiseerimise platvorm torrentide ja useneti jaoks, mis koondab tööriistade nagu autodl-irssi, trackarr ja flexget funktsionaalsuse ühte kaasaegsesse lahendusse. See ühendub indekseerija IRC kanalitega, kus uued väljalasked kuulutatakse välja kohe, kui need üles laaditakse, rakendab sinu filtrireegleid ja edastab sobivad torrentifailid sinu valitud allalaadimiskliendile — kõik reaalajas, ilma küsitlusviivitusteta.

autobrr isemajutamine VPS-is tagab 24/7 IRC kanali jälgimise püsivate ühendustega, mida kodumasin dünaamilise IP-ga või planeeritud seisakuga usaldusväärselt säilitada ei suuda. Pidevalt spetsiaalsel infrastruktuuril töötamine tähendab, et sinu automatiseerimine ei jäta kunagi kasutamata freeleech-akent, piiratud jagajatega väljalaset või ajatundlikku suhte võimalust privaatsetel jälgijatel.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

autobrr peamised omadused

Reaalajaline IRC jälgimine

Püsivad ühendused indekseerija IRC teavituse kanalitega tuvastavad uued väljalasked hetkel, mil need üles laaditakse, enne kui RSS-vood või API-päringud neid näeksid.

Täpsemad filtrireeglid

Loo keerulisi filtreid suuruse, kategooria, üleslaadija, väljalaskerühma, eraldusvõime ja kohandatud regulaaravaldise mustrite alusel, et haarata täpselt seda, mida soovid, ja mitte midagi muud.

Mitmekliendi tugi

Saada allalaaditud torrenteid otse qBittorrentisse, Deluge'i, Transmissioni, Radarrisse, Sonarrisse, Lidarrisse või jälgimiskaustadesse — suunates erinevaid filtreid automaatselt erinevatele klientidele.

arr integratsioon

Loomulik integratsioon Radarr'i, Sonarr'i, Lidarr'i ja Whisparr'iga võimaldab autobrr'il kontrollida, kas väljalase on tegelikult soovitud enne allalaadimist, välistades raisatud ribalaiuse.

Statistika ja ajalugu

Jälgi allalaadimiste arvu, filtreeri tabamismäärasid ja vaata ajalugu veebiliidese kaudu, et saaksid oma reegleid häälestada ja mõista oma automatiseerimise toimivust aja jooksul.

Miks kasutada autobrr Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
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Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
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