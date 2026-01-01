Elasticsearch on hajutatud, RESTful otsingu- ja analüüsimootor Elastic Stacki südames. Ehitatud Apache Lucene'i peale, pakub see täistekstiotsingut, keerukaid koondamisi ja peaaegu reaalajas indekseerimist tohutute andmekogumite lõikes. Selle hajutatud arhitektuur toetab automaatset killustamist ja replikatsiooni, võimaldades horisontaalset skaleeritavust ühest sõlmest suure klastrini.

Elasticsearchi ise majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud ressursid järjepidevaks päringute jõudluseks, täieliku kontrolli indeksi konfiguratsiooni ja säilituspoliitikate üle ning võimaluse integreerida oma logimise, jälgimise ja rakenduste virnaga ilma dokumendipõhise hinnastamise või müüjapiiranguteta.