Elasticsearchi juurutamine ühe klõpsuga.
Hajutatud otsingu- ja analüüsimootor, mis on ehitatud Apache Lucene'ile täistekstiotsinguks, logimiseks ja reaalajas andmeanalüüsiks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Elasticsearch
Elasticsearch on hajutatud, RESTful otsingu- ja analüüsimootor Elastic Stacki südames. Ehitatud Apache Lucene'i peale, pakub see täistekstiotsingut, keerukaid koondamisi ja peaaegu reaalajas indekseerimist tohutute andmekogumite lõikes. Selle hajutatud arhitektuur toetab automaatset killustamist ja replikatsiooni, võimaldades horisontaalset skaleeritavust ühest sõlmest suure klastrini.
Elasticsearchi ise majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud ressursid järjepidevaks päringute jõudluseks, täieliku kontrolli indeksi konfiguratsiooni ja säilituspoliitikate üle ning võimaluse integreerida oma logimise, jälgimise ja rakenduste virnaga ilma dokumendipõhise hinnastamise või müüjapiiranguteta.
Elasticsearch peamised omadused
Täisteksti otsing
Võimas relevantsuse alusel hinnatud otsing esiletõstmisega, häguse vastavuse ja sünonüümide toega, mis on ehitatud küpsele Apache Lucene'i teegile.
Reaalajas indekseerimine
Dokumendid muutuvad otsitavaks millisekundite jooksul pärast sisestamist, võimaldades peaaegu reaalajas analüütikat ja reaalajas otsingut pidevalt uuendatavate andmekogumite vahel.
Rikkalikud koondamised
Arvuta mõõdikuid, histogramme ja mitmetasandilisi rühmitusi ühe päringuga, mis toidab interaktiivseid armatuurlaudu ja ärianalüüsi aruandeid.
Hajutatud arhitektuur
Automaatne tükeldamine ja replikatsioon jaotavad andmeid sõlmede vahel, et tagada kõrge kättesaadavus ja horisontaalne skaleeritavus andmemahtude kasvades.
RESTful JSON API
Lihtne HTTP/JSON liides võimaldab igal programmeerimiskeelel andmeid pärida, indekseerida ja hallata ilma patenteeritud draiveriteta või keerulise kliendiseadistuseta.
Miks kasutada Elasticsearch Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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