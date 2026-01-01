Fleet on avatud lähtekoodiga seadmehaldusplatvorm, mis on ehitatud osquery peale ja mis annab turva- ning IT-meeskondadele reaalajas SQL-i-sarnase juurdepääsu igale registreeritud lõpp-punktile. Erinevalt traditsioonilistest MDM-i või agendipõhistest tööriistadest suudab Fleet vastata küsimustele seadme oleku kohta — paigaldatud tarkvara, töötavad protsessid, avatud võrguühendused, sisselogitud kasutajad — koheselt veebipaneelilt või API-st, selmet oodata planeeritud andmete kogumise aegu.

Fleeti ise majutades oma VPS-is hoiad kogu lõpp-punkti telemeetria enda kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma seadmepõhiste tasudeta ja ilma andmeid välisele SaaS-ile saatmata. Üks Fleet'i eksemplar suudab hallata sadu kuni tuhandeid seadmeid macOS-i, Windowsi, Linuxi ja ChromeOS-i platvormidel ühest ühtsest liidesest.