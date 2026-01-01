Juuruta Fleet ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga seadmehaldusplatvorm päringute tegemiseks, jälgimiseks ja lõpp-punktide turvamiseks macOS-i, Windowsi, Linuxi ja ChromeOS-i süsteemides.
Valige VPS-pakett Fleet jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Fleet
Fleet on avatud lähtekoodiga seadmehaldusplatvorm, mis on ehitatud osquery peale ja mis annab turva- ning IT-meeskondadele reaalajas SQL-i-sarnase juurdepääsu igale registreeritud lõpp-punktile. Erinevalt traditsioonilistest MDM-i või agendipõhistest tööriistadest suudab Fleet vastata küsimustele seadme oleku kohta — paigaldatud tarkvara, töötavad protsessid, avatud võrguühendused, sisselogitud kasutajad — koheselt veebipaneelilt või API-st, selmet oodata planeeritud andmete kogumise aegu.
Fleeti ise majutades oma VPS-is hoiad kogu lõpp-punkti telemeetria enda kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma seadmepõhiste tasudeta ja ilma andmeid välisele SaaS-ile saatmata. Üks Fleet'i eksemplar suudab hallata sadu kuni tuhandeid seadmeid macOS-i, Windowsi, Linuxi ja ChromeOS-i platvormidel ühest ühtsest liidesest.
Fleet peamised omadused
Reaalajas lõpp-punkti päringud
Käivita SQL-päringuid mis tahes liidetud seadmel reaalajas, et vastata turvalisuse ja IT-küsimustele, ootamata planeeritud skaneeringuid.
Haavatavuse haldamine
Fleet võrdleb pidevalt paigaldatud tarkvaraversioone CVE andmebaasidega ja toob esile haavatavad paketid kõigis registreeritud seadmetes.
Platvormideülene MDM
Registreerige ja hallake macOS ja Windows seadmeid natiivsete MDM profiilide kaudu, ilma eraldiseisvat MDM serverit juurutamata.
Poliitika jõustamine
Määra seadmete oodatav olek poliitikatena ja jälgi, millised lõpp-punktid vastavad nõuetele ning millised vajavad parandamist keskselt juhtpaneelilt.
GitOps konfiguratsioon
Halda päringuid, poliitikaid ja agendi konfiguratsioone koodina Git'is, nii et muudatused on versioonihalduses ja auditeeritavad.
REST API ja CLI
Automatiseeri registreerimine, päringute ajastamine ja aruandlus täieliku REST API või fleetctl käsurea tööriista abil.
Miks kasutada Fleet Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.