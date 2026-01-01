Juuruta NSQ ühe klõpsuga paigaldusega.
Reaalajas hajutatud sõnumside platvorm, mis on loodud veakindluse ja suure läbilaskevõimega voogedastuse jaoks suures mastaabis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada NSQ
NSQ on reaalajas hajutatud sõnumside platvorm, mis algselt loodi Bitly's miljardite sõnumite töötlemiseks päevas. Erinevalt traditsioonilistest vahendajatest töötab NSQ väikeste deemonite detsentraliseeritud klastrina — puudub üksik vahendaja kitsaskoht, puudub master-sõlm ja puudub jagatud olek — nii et tootjad ja tarbijad saavad horisontaalselt skaleerida ilma ümberkonfigureerimiseta.
NSQ ise majutamine oma VPS-is hoiab suuremahulised sündmustevood, telemeetria ja asünkroonsed töövoogud teie infrastruktuuris ilma sõnumipõhiste tasudeta ja hallatava teenuse piiranguteta. Komplektis olev veebihaldusliides annab reaalajas ülevaate teemadest, kanalitest ja sõnumite kiirustest, samal ajal kui lookupd avastamisteenus välistab vajaduse kõvasti kodeeritud vahendaja aadresside järele kogu teie süsteemis.
NSQ peamised omadused
Detsentraliseeritud topoloogia
Käivita nsqd deemonid koos tootjatega ja kasuta nsqlookupd-d avastamiseks — puudub ühtne rikkepunkt ja puudub keskne vahendaja läbilaskevõime kitsaskohaks.
Vähemalt ühekordne edastus
Püsivad sõnumijärjekorrad kettale ülevooluga tagavad, et sõnumid säilivad tarbijate katkestuste ja tippkoormuse ajal, ilma sündmusi kaotamata.
Kanali harundus
Teemad edastatakse mitmesse sõltumatusse kanalisse, võimaldades erinevatel tarbijarühmadel töödelda sama sündmuste voogu paralleelselt ilma koordineerimiseta.
Reaalajas haldusliides
Brauseripõhine nsqadmini juhtpaneel kuvab reaalajas sõnumite kiiruseid, sügavuse kanali kohta ja sõlmede kaupa statistikat, et saaksid vooge tõrkeotsingut teha ilma CLI tööriistadeta.
HTTP ja TCP kliendid
Natiivsed klienditeegid Go-s, Pythonis, Javas, Node.js-is ja mujal, lisaks lihtne HTTP API avaldamiseks — integreeri mis tahes keelest ilma kohandatud protokollita.
Miks kasutada NSQ Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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