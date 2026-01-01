NSQ on reaalajas hajutatud sõnumside platvorm, mis algselt loodi Bitly's miljardite sõnumite töötlemiseks päevas. Erinevalt traditsioonilistest vahendajatest töötab NSQ väikeste deemonite detsentraliseeritud klastrina — puudub üksik vahendaja kitsaskoht, puudub master-sõlm ja puudub jagatud olek — nii et tootjad ja tarbijad saavad horisontaalselt skaleerida ilma ümberkonfigureerimiseta.

NSQ ise majutamine oma VPS-is hoiab suuremahulised sündmustevood, telemeetria ja asünkroonsed töövoogud teie infrastruktuuris ilma sõnumipõhiste tasudeta ja hallatava teenuse piiranguteta. Komplektis olev veebihaldusliides annab reaalajas ülevaate teemadest, kanalitest ja sõnumite kiirustest, samal ajal kui lookupd avastamisteenus välistab vajaduse kõvasti kodeeritud vahendaja aadresside järele kogu teie süsteemis.