wger on avatud lähtekoodiga treeningu ja treeningute jälgija, mis ühendab põhjaliku harjutuste andmebaasi, struktureeritud treeningute planeerimise, toitumise jälgimise ja kehakaalu jälgimise üheks isemajutatavaks Django rakenduseks. Kaasas on kogukonna kureeritud kataloog tuhandete harjutustega koos kirjelduste, sihtlihaste ja demonstratsioonipiltidega ning see ühildub natiivsete iOS-i ja Androidi mobiilirakendustega, nii et sportlased saavad jõusaalist treeninguid ja toidukordi logida.

wgeri isemajutamine oma VPS-is hoiab isiklikud treeningandmed — treeningud, kehamõõdud, toidupäevikud ja edusammude graafikud — infrastruktuuril, mida sina kontrollid, selle asemel, et need antaks üle fitnessi SaaS-ile. Platvorm toetab mitut kasutajat privaatsete kontodega, valikulisi külaliste sisselogimisi proovikasutuseks ja põhjalikku REST API-t kohandatud armatuurlaudade või kolmanda osapoole rakenduste integreerimiseks.