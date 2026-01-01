Paigalda wger ühe klikiga.
Ise majutatud treeningute jälgija koos harjutuste andmebaasi, toitumise logimise ja kaalu jälgimisega sportlastele ja treeneritele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada wger
wger on avatud lähtekoodiga treeningu ja treeningute jälgija, mis ühendab põhjaliku harjutuste andmebaasi, struktureeritud treeningute planeerimise, toitumise jälgimise ja kehakaalu jälgimise üheks isemajutatavaks Django rakenduseks. Kaasas on kogukonna kureeritud kataloog tuhandete harjutustega koos kirjelduste, sihtlihaste ja demonstratsioonipiltidega ning see ühildub natiivsete iOS-i ja Androidi mobiilirakendustega, nii et sportlased saavad jõusaalist treeninguid ja toidukordi logida.
wgeri isemajutamine oma VPS-is hoiab isiklikud treeningandmed — treeningud, kehamõõdud, toidupäevikud ja edusammude graafikud — infrastruktuuril, mida sina kontrollid, selle asemel, et need antaks üle fitnessi SaaS-ile. Platvorm toetab mitut kasutajat privaatsete kontodega, valikulisi külaliste sisselogimisi proovikasutuseks ja põhjalikku REST API-t kohandatud armatuurlaudade või kolmanda osapoole rakenduste integreerimiseks.
wger peamised omadused
Harjutuste andmebaas
Tuhanded kogukonna kureeritud harjutused koos kirjelduste, sihtlihasrühmade ja demonstratsioonipiltidega, mis on sünkroniseeritud wger.de algkataloogist.
Treeningu planeerimine
Koosta struktureeritud rutiine seeriate, korduste, raskuste ja puhkepausidega, seejärel jälgi treeningute kaupa progressi graafikutega.
Toitumise logimine
Planeeri toidukordi vastavalt makro- ja kalorivajadustele, kasutades otsitavat toiduandmebaasi, igapäevaseid toidupäevikuid ja ostunimekirjade loomist.
Kehakaalu jälgimine
Salvesta kehakaal, mõõtmised ja arengufotod aja jooksul koos trendigraafikutega, mis toovad esile pikaajalisi muutusi.
Natiivsed mobiilirakendused
Tasuta iOS-i ja Androidi kaasrakendused ühenduvad sinu ise majutatud eksemplariga jõusaalis logimiseks ilma veebilehitsejata.
Mitmekasutaja API-ga
Kasutajapõhised kontod valikuliste külaliskontodega pluss põhjalik REST API kohandatud armatuurlaudade, integratsioonide ja juhendamise tööriistade jaoks.
Miks kasutada wger Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.