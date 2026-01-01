WAHA (WhatsApp HTTP API) on avatud lähtekoodiga REST API server, mis pakib WhatsApp Web'i puhtasse HTTP liidesesse, nii et iga rakendus või teenus saab saata sõnumeid, vastu võtta sündmusi ja hallata seansse ilma brauserisõltuvuste või kolmanda osapoole pilvekuludeta. See toetab mitut mootori taustaprogrammi — see mall kasutab NOWEB mootorit, mis suhtleb otse WebSocketi kaudu brauserit käivitamata, muutes selle kergeks ja tõhusaks VPS-i ressurssidel.

WAHA ise majutamine hoiab sinu WhatsAppi seansi andmed, sõnumisisu ja veebikonksu integratsioonid sinu täieliku kontrolli all. Ühenda oma CRM, vestlusrobot, kasutajatoe süsteem või sisemine tööriist WhatsAppiga minutitega, kasutades standardseid HTTP-kõnesid, koos sisseehitatud veebipaneeli ja interaktiivse Swagger UI-ga, mis on kohe komplektis.