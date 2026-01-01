Paigalda WAHA ühe klõpsuga.
Ise majutatud WhatsAppi HTTP API, mis võimaldab sul saata ja vastu võtta sõnumeid lihtsa REST-liidese kaudu.
Valige VPS-pakett WAHA jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) on avatud lähtekoodiga REST API server, mis pakib WhatsApp Web'i puhtasse HTTP liidesesse, nii et iga rakendus või teenus saab saata sõnumeid, vastu võtta sündmusi ja hallata seansse ilma brauserisõltuvuste või kolmanda osapoole pilvekuludeta. See toetab mitut mootori taustaprogrammi — see mall kasutab NOWEB mootorit, mis suhtleb otse WebSocketi kaudu brauserit käivitamata, muutes selle kergeks ja tõhusaks VPS-i ressurssidel.
WAHA ise majutamine hoiab sinu WhatsAppi seansi andmed, sõnumisisu ja veebikonksu integratsioonid sinu täieliku kontrolli all. Ühenda oma CRM, vestlusrobot, kasutajatoe süsteem või sisemine tööriist WhatsAppiga minutitega, kasutades standardseid HTTP-kõnesid, koos sisseehitatud veebipaneeli ja interaktiivse Swagger UI-ga, mis on kohe komplektis.
WAHA peamised omadused
WhatsAppi REST API
Saada ja vastu võta WhatsAppi sõnumeid, meediat ja sündmusi dokumenteeritud REST API kaudu, mis on ligipääsetav mis tahes keelest või raamistikust.
Sisseehitatud veebi juhtpaneel
Halda seansse, skanni QR-koode ja jälgi tegevust veebiliidese kaudu, ilma koodi kirjutamata.
Webhook sündmuste voogedastus
Edasta sissetulevad sõnumid ja olekuteated oma lõpp-punktidesse konfigureeritavate sündmuste filtrite ja kohandatud päistega.
Seansi püsivus
Sessioonid säilivad konteineri taaskäivituste korral automaatselt — QR-koodi uuesti skannimine ei ole vajalik pärast taaskäivitust või värskendust.
Meediafailide käsitlus
Saada ja vastu võtta pilte, dokumente, häälsõnumeid ja videofaile koos sisseehitatud kohaliku salvestusruumiga vastuvõetud meedia jaoks.
Miks kasutada WAHA Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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