dashdot on kerge, avatud lähtekoodiga serveri juhtpaneel, mis on ehitatud ise majutajatele, kes soovivad oma VPS-i elutähtsatest näitajatest kaunist ülevaadet. Erinevalt täielikest jälgimisvirnadest, mis nõuavad andmebaase, agente ja keerulist konfiguratsiooni, töötab dashdot ühe konteinerina — juuruta see ja sinu protsessori koormus, RAM-i kasutus, salvestusmaht ja võrgu läbilaskevõime ilmuvad koheselt ilma seadistuseta.

Klaasmorfne liides on loodud kinnitamiseks brauseri vahelehele või kuvamiseks seinale paigaldatud ekraanil. Kuna see loeb süsteemi mõõdikuid otse hostilt, jääb kõik sinu enda infrastruktuuri — puudub väline telemeetria, kontosid pole vaja, andmed ei lahku sinu serverist.