Paigalda dashdot ühe kliki paigaldusega.
Minimalistlik serveri juhtpaneel, mis kuvab reaalajas protsessori, mälu, salvestusruumi ja võrgu statistikat moodsa klaasja disainiga.
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Millega saab ehitada dashdot
dashdot on kerge, avatud lähtekoodiga serveri juhtpaneel, mis on ehitatud ise majutajatele, kes soovivad oma VPS-i elutähtsatest näitajatest kaunist ülevaadet. Erinevalt täielikest jälgimisvirnadest, mis nõuavad andmebaase, agente ja keerulist konfiguratsiooni, töötab dashdot ühe konteinerina — juuruta see ja sinu protsessori koormus, RAM-i kasutus, salvestusmaht ja võrgu läbilaskevõime ilmuvad koheselt ilma seadistuseta.
Klaasmorfne liides on loodud kinnitamiseks brauseri vahelehele või kuvamiseks seinale paigaldatud ekraanil. Kuna see loeb süsteemi mõõdikuid otse hostilt, jääb kõik sinu enda infrastruktuuri — puudub väline telemeetria, kontosid pole vaja, andmed ei lahku sinu serverist.
dashdot peamised omadused
Reaalajas süsteemi mõõdikud
Reaalajas CPU koormus, RAM-i kasutus, salvestusmaht ja võrgu läbilaskevõime uuenduvad pidevalt, nii et sa näed alati oma serveri hetkeseisu ühe pilguga.
Konfiguratsioonivaba juurutamine
Andmebaasi pole, agente pole, häälestusviisardit pole — üks konteiner käivitub ja serveri statistika ilmub koheselt ilma käsitsi seadistamiseta.
CPU temperatuuri jälgimine
Riistvara temperatuuriandurid loetakse otse hostilt, andes sulle varajase hoiatuse termiliste probleemide kohta, enne kui need jõudlust mõjutavad.
Klaasmorfne disain
Mattklaasist kasutajaliides on loodud kinnitamiseks brauseri vahelehele või kuvamiseks eraldi monitoril reaalajas serveri olekutahvlina.
Väike jalajälg
dashdot kasutab minimaalselt oma CPU-d ja RAM-i, seega ei mõjuta monitoorimise üldkulu oluliselt ressursse, mida see mõõdab.
Miks kasutada dashdot Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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