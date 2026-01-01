SolidInvoice on avatud lähtekoodiga arveldustarkvara, mis on ehitatud Symfony raamistikule ja mõeldud vabakutselistele, konsultantidele ja väikeettevõtetele, kes vajavad puhast ja keskendunud arveldustööriista ilma igakuiste SaaS-tasudeta. See hõlmab kogu pakkumisest-makseteni töövoogu: halda kliente ja kontakte, saada pakkumisi, mis muutuvad arveteks, jälgida makseid ning konfigureerida makse ja valuutasid vastavalt oma jurisdiktsioonile.

SolidInvoice'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, arveajaloo ja makseandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — puudub kasutajapõhine hinnakujundus, arvepõhised tasud ja kolmandate osapoolte juurdepääs tundlikule finantsteabele. Esmane käivitusviisard juhendab sind andmebaasi seadistamisel ja esialgse administraatorikonto loomisel, ning komplektis olev MySQL-teenus salvestab kõik tehinguandmed Traefikiga hallatava HTTPS-i taha alates esimesest juurutamisest.