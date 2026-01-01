Paigaldage SolidInvoice ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga Symfony-põhine arveldusrakendus vabakutselistele ja väikeettevõtetele klientide, hinnapakkumiste ja maksete haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SolidInvoice
SolidInvoice on avatud lähtekoodiga arveldustarkvara, mis on ehitatud Symfony raamistikule ja mõeldud vabakutselistele, konsultantidele ja väikeettevõtetele, kes vajavad puhast ja keskendunud arveldustööriista ilma igakuiste SaaS-tasudeta. See hõlmab kogu pakkumisest-makseteni töövoogu: halda kliente ja kontakte, saada pakkumisi, mis muutuvad arveteks, jälgida makseid ning konfigureerida makse ja valuutasid vastavalt oma jurisdiktsioonile.
SolidInvoice'i ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, arveajaloo ja makseandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris — puudub kasutajapõhine hinnakujundus, arvepõhised tasud ja kolmandate osapoolte juurdepääs tundlikule finantsteabele. Esmane käivitusviisard juhendab sind andmebaasi seadistamisel ja esialgse administraatorikonto loomisel, ning komplektis olev MySQL-teenus salvestab kõik tehinguandmed Traefikiga hallatava HTTPS-i taha alates esimesest juurutamisest.
SolidInvoice peamised omadused
Hinnapakkumised ja arved
Väljasta professionaalsed pakkumised, mis muutuvad arveteks ühe klõpsuga, eemaldades topeltandmesisestuse kogu müügi- ja arveldusprotsessis.
Kliendihaldus
Halda kliente, kontakte ja krediidijääke ühes keskses kataloogis, kus on näha kliendipõhine arveajalugu ja tasumata saldod.
Korduvad arved
Planeeri korduvaid arveid püsiklientidele ja tellimuspõhiseks arveldamiseks, automaatse genereerimisega sinu määratud tsükli alusel.
Maksete jälgimine
Salvesta osalised ja täielikud maksed arvete eest, sisseehitatud toega ühendatavate makseväravate jaoks, nagu Stripe ja PayPal.
Mitmevaluuta ja maksustamine
Arvelda rahvusvahelisi kliente nende kohalikus valuutas ja konfigureeri mitu maksumäära käibemaksu, GST ja piirkondlike maksustruktuuride haldamiseks.
Loodud Symfony põhjal
Põhineb küpsel Symfony PHP raamistikul, pakkudes stabiilset, laiendatavat alust pikaajalise hooldusajalooga.
Miks kasutada SolidInvoice Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.