Kuni 69% allahindlust HyperDX tootele

Paigalda HyperDX ühe klõpsuga.

Avatud lähtekoodiga jälgitavuse platvorm, mis ühendab logid, jäljed, mõõdikud ja seansside taasesitused Datadogi-stiilis liideses.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
7,79/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda HyperDX ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett HyperDX jaoks

Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada HyperDX

HyperDX on avatud lähtekoodiga jälgimisplatvorm, mis koondab logid, jäljed, mõõdikud ja seansside taasesitused ühte liidesesse — isemajutatav alternatiiv Datadogile ja teistele kommerts-APM-tööriistadele. See on ehitatud ClickHouse'i peale kiirete päringute jaoks suure kardinaalsusega telemeetria üle ja toetab loomupäraselt OpenTelemetryt, nii et iga OTEL-iga instrumenteeritud rakendus saab andmeid saata ilma kohandatud eksportijate või patenteeritud agentideta.

HyperDX-i isemajutamine oma VPS-is väldib hostipõhiseid ja GB-põhiseid andmete sissevõtmise tasusid, mis kasvavad liiklusega ettearvamatult. Logid, jäljed ja kasutajaseansi andmed — sisaldades sageli kliendi identifikaatoreid, API andmemahte ja sisemisi süsteemi detaile — jäävad teie enda infrastruktuuri, kus säilitamine ja juurdepääs on täielikult teie kontrolli all.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

HyperDX peamised omadused

Ühtne jälgitavus

Logid, jäljed, mõõdikud ja seansi taasesitused asuvad ühes kasutajaliideses, et insenerid saaksid ebaõnnestunud päringult selle täielikule tagasijäljele liikuda tööriistu vahetamata.

OpenTelemetry algupärane

Võta andmeid vastu mis tahes OpenTelemetry-ga instrumenteeritud teenusest OTLP gRPC või HTTP kaudu — kohandatud eksportijaid ega patenteeritud agente pole vaja.

ClickHouse-põhised päringud

Ehitatud ClickHouse'ile alla sekundi kestvateks otsinguteks suure kardinaalsusega logide ja jälgede üle, ilma eelagregatsiooni või valimitega seotud kompromissideta.

Seansi taasesitused

Taasesita esiosa kasutajaseansse, mis on seotud taustajälgedega, et näha täpselt, mida kasutaja tegi vahetult enne vea ilmnemist.

Juhtpaneelid ja hoiatused

Loo kohandatud graafikuid mis tahes signaalist ja käivita hoiatusi logimustrite, jälgimisvigade või mõõdikute lävede põhjal Slacki, PagerDuty või veebihaakide kaudu.

Ise hostitud privaatsus

Hoia kliendi identifikaatorid, API andmepaketid ja sisemised süsteemiandmed oma infrastruktuuris ilma hostipõhise või GB-põhise hinnastamiseta.

Miks kasutada HyperDX Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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