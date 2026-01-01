HyperDX on avatud lähtekoodiga jälgimisplatvorm, mis koondab logid, jäljed, mõõdikud ja seansside taasesitused ühte liidesesse — isemajutatav alternatiiv Datadogile ja teistele kommerts-APM-tööriistadele. See on ehitatud ClickHouse'i peale kiirete päringute jaoks suure kardinaalsusega telemeetria üle ja toetab loomupäraselt OpenTelemetryt, nii et iga OTEL-iga instrumenteeritud rakendus saab andmeid saata ilma kohandatud eksportijate või patenteeritud agentideta.

HyperDX-i isemajutamine oma VPS-is väldib hostipõhiseid ja GB-põhiseid andmete sissevõtmise tasusid, mis kasvavad liiklusega ettearvamatult. Logid, jäljed ja kasutajaseansi andmed — sisaldades sageli kliendi identifikaatoreid, API andmemahte ja sisemisi süsteemi detaile — jäävad teie enda infrastruktuuri, kus säilitamine ja juurdepääs on täielikult teie kontrolli all.