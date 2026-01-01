Paigalda HyperDX ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga jälgitavuse platvorm, mis ühendab logid, jäljed, mõõdikud ja seansside taasesitused Datadogi-stiilis liideses.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HyperDX
HyperDX on avatud lähtekoodiga jälgimisplatvorm, mis koondab logid, jäljed, mõõdikud ja seansside taasesitused ühte liidesesse — isemajutatav alternatiiv Datadogile ja teistele kommerts-APM-tööriistadele. See on ehitatud ClickHouse'i peale kiirete päringute jaoks suure kardinaalsusega telemeetria üle ja toetab loomupäraselt OpenTelemetryt, nii et iga OTEL-iga instrumenteeritud rakendus saab andmeid saata ilma kohandatud eksportijate või patenteeritud agentideta.
HyperDX-i isemajutamine oma VPS-is väldib hostipõhiseid ja GB-põhiseid andmete sissevõtmise tasusid, mis kasvavad liiklusega ettearvamatult. Logid, jäljed ja kasutajaseansi andmed — sisaldades sageli kliendi identifikaatoreid, API andmemahte ja sisemisi süsteemi detaile — jäävad teie enda infrastruktuuri, kus säilitamine ja juurdepääs on täielikult teie kontrolli all.
HyperDX peamised omadused
Ühtne jälgitavus
Logid, jäljed, mõõdikud ja seansi taasesitused asuvad ühes kasutajaliideses, et insenerid saaksid ebaõnnestunud päringult selle täielikule tagasijäljele liikuda tööriistu vahetamata.
OpenTelemetry algupärane
Võta andmeid vastu mis tahes OpenTelemetry-ga instrumenteeritud teenusest OTLP gRPC või HTTP kaudu — kohandatud eksportijaid ega patenteeritud agente pole vaja.
ClickHouse-põhised päringud
Ehitatud ClickHouse'ile alla sekundi kestvateks otsinguteks suure kardinaalsusega logide ja jälgede üle, ilma eelagregatsiooni või valimitega seotud kompromissideta.
Seansi taasesitused
Taasesita esiosa kasutajaseansse, mis on seotud taustajälgedega, et näha täpselt, mida kasutaja tegi vahetult enne vea ilmnemist.
Juhtpaneelid ja hoiatused
Loo kohandatud graafikuid mis tahes signaalist ja käivita hoiatusi logimustrite, jälgimisvigade või mõõdikute lävede põhjal Slacki, PagerDuty või veebihaakide kaudu.
Ise hostitud privaatsus
Hoia kliendi identifikaatorid, API andmepaketid ja sisemised süsteemiandmed oma infrastruktuuris ilma hostipõhise või GB-põhise hinnastamiseta.
Miks kasutada HyperDX Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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