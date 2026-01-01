Paigalda Chevereto ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev piltide ja videote jagamise platvorm oma Imguri või Flickri-stiilis meediakogukonna loomiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Chevereto
Chevereto on küps, ise majutatud pildi- ja videote majutusplatvorm, mida kogukonnad on usaldanud alates 2007. aastast. See pakub kõike, mis on vajalik täisfunktsionaalse meedia jagamise saidi käitamiseks — kasutajate registreerimine, profiilid, kaheastmeline autentimine, täiustatud meedia korraldus kategooriate, siltide ja albumite kaudu, lisaks üksikasjalikud üleslaadimispõhised privaatsuskontrollid avaliku, privaatse või parooliga kaitstud sisu jaoks.
Chevereto käitamine oma VPS-is hoiab iga üleslaadimise, kasutajakonto ja tuluvoo täielikult sinu kontrolli all ilma pildipõhiste tasude või sisupiiranguteta. See mall komplekteerib Chevereto koos MariaDB-ga sisu metaandmete jaoks ja Redisega kiireks seansi- ja vahemälu salvestamiseks, samal ajal kui Traefik haldab HTTPS-i marsruutimist automaatselt, nii et platvorm on valmis oma esimese üleslaadimise vastu võtma minutitega.
Chevereto peamised omadused
Pildi ja video jagamine
Majuta pilte ja videoid pisipiltide, manustatud pleierite ja otseviidetega, mis on valmis jagamiseks mis tahes platvormil.
Albumid ja sildid
Korralda sisu albumitesse ja kategoriseeri üleslaadimised siltidega, et külastajad saaksid sirvida ja otsida kasvavast meediakogust.
Kasutajakontod ja rollid
Registreeritud kasutajad saavad profiilid, kahefaktorilise autentimise ja rollipõhised õigused, mida hallatakse administraatoripaneeli kaudu.
Privaatsuskontrollid
Üleslaadimispõhised privaatsusseaded võimaldavad omanikel sisu märkida avalikuks, privaatseks või parooliga kaitstuks, et see sobiks igasse jagamistsenaariumisse.
Mitmekeelne liides
Käivita kogukond mis tahes 30+ toetatud keeles ilma lisapakke või teemasid installimata.
Miks kasutada Chevereto Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.