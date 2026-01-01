Chevereto on küps, ise majutatud pildi- ja videote majutusplatvorm, mida kogukonnad on usaldanud alates 2007. aastast. See pakub kõike, mis on vajalik täisfunktsionaalse meedia jagamise saidi käitamiseks — kasutajate registreerimine, profiilid, kaheastmeline autentimine, täiustatud meedia korraldus kategooriate, siltide ja albumite kaudu, lisaks üksikasjalikud üleslaadimispõhised privaatsuskontrollid avaliku, privaatse või parooliga kaitstud sisu jaoks.

Chevereto käitamine oma VPS-is hoiab iga üleslaadimise, kasutajakonto ja tuluvoo täielikult sinu kontrolli all ilma pildipõhiste tasude või sisupiiranguteta. See mall komplekteerib Chevereto koos MariaDB-ga sisu metaandmete jaoks ja Redisega kiireks seansi- ja vahemälu salvestamiseks, samal ajal kui Traefik haldab HTTPS-i marsruutimist automaatselt, nii et platvorm on valmis oma esimese üleslaadimise vastu võtma minutitega.