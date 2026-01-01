Eclipse Mosquitto on MQTT protokolli referents-avatud lähtekoodiga implementatsioon, mis toetab versioone 5.0, 3.1.1 ja 3.1. MQTT minimaalne binaarne üldkulu ja avaldamis-/tellimismudel teevad sellest standardvaliku IoT andurivõrkude, koduautomaatika keskuste ja mis tahes rakenduste jaoks, kus ribalaius ja aku kestvus on olulised. Mosquitto on juurutatud tootmiskeskkondades, alates üksikutest Raspberry Pi koduseadistustest kuni suuremahuliste tööstuslike IoT juurutusteni.

See mall juurutab Mosquitto vaikimisi lubatud parooliga autentimise ning sõnumiandmete ja konfiguratsiooni püsiva salvestusruumiga. Ise majutamine annab sulle piiramatu arvu ühendusi ja sõnumeid ilma seadmepõhiste tasudeta, täieliku kontrolli juurdepääsukontrolli loendite üle ja järjepideva madala latentsusega edastuse, mida jagatud pilvemaaklerid ei suuda garanteerida.