Paigalda Eclipse Mosquitto ühe klõpsuga.
Kergekaaluline avatud lähtekoodiga MQTT maakler IoT seadmete, andurite ja rakenduste ühendamiseks avaldamis-/tellimissõnumitega.
Valige VPS-pakett Eclipse Mosquitto jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto on MQTT protokolli referents-avatud lähtekoodiga implementatsioon, mis toetab versioone 5.0, 3.1.1 ja 3.1. MQTT minimaalne binaarne üldkulu ja avaldamis-/tellimismudel teevad sellest standardvaliku IoT andurivõrkude, koduautomaatika keskuste ja mis tahes rakenduste jaoks, kus ribalaius ja aku kestvus on olulised. Mosquitto on juurutatud tootmiskeskkondades, alates üksikutest Raspberry Pi koduseadistustest kuni suuremahuliste tööstuslike IoT juurutusteni.
See mall juurutab Mosquitto vaikimisi lubatud parooliga autentimise ning sõnumiandmete ja konfiguratsiooni püsiva salvestusruumiga. Ise majutamine annab sulle piiramatu arvu ühendusi ja sõnumeid ilma seadmepõhiste tasudeta, täieliku kontrolli juurdepääsukontrolli loendite üle ja järjepideva madala latentsusega edastuse, mida jagatud pilvemaaklerid ei suuda garanteerida.
Eclipse Mosquitto peamised omadused
MQTT protokolli tugi
Toetab MQTT versioone 5.0, 3.1.1 ja 3.1, tagades ühilduvuse kogu IoT-seadmete, teekide ja klienditööriistade valikuga.
Parooli autentimine
Eelseadistatud paroolipõhine autentimine blokeerib volitamata ühendused alates maakleri käivitamisest, ilma lisaseadistuseta.
Sõnumi püsivus
Säilitatud sõnumid ja QoS-i edastamise garantiid säilivad maakleri taaskäivitamisel, tagades, et pärast seisakut uuesti ühenduvad seadmed saavad kättesaamata uuendused.
Teema juurdepääsukontroll
ACL reeglid piiravad, millised kliendid saavad avaldada või tellida konkreetseid teemasid, võimaldades peeneteralisi mitme rentniku vahendaja konfiguratsioone.
TLS krüpteerimine
Sisseehitatud TLS/SSL tugi krüpteerib kõik kliendiühendused, kaitstes anduriandmeid ja juhtkäske edastamisel ebausaldusväärsetes võrkudes.
Miks kasutada Eclipse Mosquitto Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.