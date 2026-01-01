Kuni 69% allahindlust Hoop tootele

Deploy Hoop in one click installation.

Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.

KÃ¤ivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganÃ¤dalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49â‚¬/kuus
Valige pakett
30-pÃ¤evane rahatagastuse garantii
Deploy Hoop in one click installation.

Valige VPS-pakett Hoop jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks

KÃµik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Hoop

Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure â€” databases, servers, and APIs â€” automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.

Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Hoop peamised omadused

AI Data Masking

Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.

Just-in-Time Reviews

Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.

Full Audit Trails

Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.

Multi-Protocol Support

Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.

Query Guardrails

Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.

Miks kasutada Hoop Hostingeris

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrÃ¼hmale lÃ¤hedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused PÃµhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja LÃµuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€

Noel
Noel

LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tÃ¤nu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tÃ¤nan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on tÃ¤iesti suurepÃ¤rane. See lihtsalt tÃ¶Ã¶tab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

EttevÃµttel lÃ¤heb hÃ¤sti, olen nende kaudu kasutatavate teenustega vÃ¤ga rahul. Need pole nii kallid kui mÃµned kohad, kus on tÃµeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-pÃ¤evane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-pÃ¤evase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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