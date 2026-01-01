Paigaldage openrouteservice ühe klõpsuga.
Isemajutatav marsruutimismootor, mis on ehitatud OpenStreetMap andmetele ja pakub juhiseid, isokroone ning maatriksi API-sid autodele, jalgratastele ja jalakäijatele.
Valige VPS-pakett openrouteservice jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada openrouteservice
openrouteservice on HeiGITi arendatud avatud lähtekoodiga marsruutimismootor, mis muudab OpenStreetMapi andmed tootmiskvaliteediga juhisteks, aja-kauguse maatriksiteks ja isokroonilisteks ligipääsetavuse polügoonideks. Erinevalt kommertskaardistamise API-dest pakub see arendajatele tasuta, täiesti läbipaistvat marsruutimise taustasüsteemi profiilidega, mis on kohandatud autodele, raskeveokitele, jalgratastele, jalakäijatele ja ratastoolidele.
openrouteservice'i ise majutamine oma VPS-is eemaldab päringupõhise hinnastamise, päringupiirangud ja kolmandate osapoolte andmete jagamise. Sa kontrollid, milliseid piirkondi ja profiile laaditakse, hoiad klientide koordinaadid privaatsena ja saad laiendada mootorit kohandatud OSM-i väljavõtete, piirangute ja kõrgusandmetega, mis on kohandatud sinu rakendusele.
openrouteservice peamised omadused
Juhised API
Arvuta punktist punkti ja mitme peatusega marsruudid koos navigeerimisjuhistega, geomeetria ja kõrgusandmetega mitme transpordiprofiili lõikes.
Isokroonne ligipääsetavus
Genereeri ajapõhised või kaugusepõhised polügoonid, mis näitavad täpselt, kui kaugele kasutaja saab mis tahes lähtepunktist antud eelarve piires liikuda.
Maatriksarvutused
Arvuta mitmelt-mitmele reisiajad ja vahemaad ühe päringuga, mis sobib ideaalselt logistika, lähetamise ja tarnepiirkondade optimeerimiseks.
Mitmed transpordiprofiilid
Kaasas on kohandatud profiilid autodele, raskeveokitele, jalgratastele, jalakäijatele ja ratastoolidele, igaüks neist järgib OSM-i juurdepääsureegleid ja piiranguid.
OpenStreetMapil põhinev
Lae mis tahes OSM PBF väljavõte Geofabrikist või oma allikast, et pakkuda täielikult iseseisvat marsruutimist piirkondadele, mida sa tegelikult vajad.
OpenAPI ja Swagger UI
Standarditele vastav REST API koos sisseehitatud Swaggeri dokumentatsiooniga muudab marsruutimise integreerimise veebi-, mobiili- ja taustarakendustesse lihtsaks.
Miks kasutada openrouteservice Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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