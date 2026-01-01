openrouteservice on HeiGITi arendatud avatud lähtekoodiga marsruutimismootor, mis muudab OpenStreetMapi andmed tootmiskvaliteediga juhisteks, aja-kauguse maatriksiteks ja isokroonilisteks ligipääsetavuse polügoonideks. Erinevalt kommertskaardistamise API-dest pakub see arendajatele tasuta, täiesti läbipaistvat marsruutimise taustasüsteemi profiilidega, mis on kohandatud autodele, raskeveokitele, jalgratastele, jalakäijatele ja ratastoolidele.

openrouteservice'i ise majutamine oma VPS-is eemaldab päringupõhise hinnastamise, päringupiirangud ja kolmandate osapoolte andmete jagamise. Sa kontrollid, milliseid piirkondi ja profiile laaditakse, hoiad klientide koordinaadid privaatsena ja saad laiendada mootorit kohandatud OSM-i väljavõtete, piirangute ja kõrgusandmetega, mis on kohandatud sinu rakendusele.